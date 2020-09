Battlestar Galactica: Michael Hogan è semiparalizzato e i fan raccolgono fondi per le cure

Michael Hogan è semiparalizzato e i fan stanno aderendo alla raccolta fondi per aiutarlo: l'attore di Battlestar Galactica è rimasto vittima di un'emorragia cerebrale dopo una caduta e una vicina di casa dell'attore ha aperto una pagina sulla piattaforma GoFundMe per coprire le spese mediche per la riabilitazione.

L'incidente è avvenuto lo scorso 17 febbraio quando Michael Hogan è caduto battendo con la testa durante una convention di Battlestar Galactica a Vancouver. L'attore è stato ricoverato in ospedale dove gli è stata riscontrata una grave emorragia cerebrale che gli ha provocato la paralisi del lato sinistro del corpo, la perdita della memoria ed altri gravi problemi di salute. Michael, noto al pubblico per il suo personaggio di Saul Tigh nella serie Battlestar Galactica, è ricoverato a Vancouver presso il Berkley Care Center.

"Anche se è brutto pensarlo, è giusto dire che è improbabile che Michael possa lavorare di nuovo. Negli ultimi mesi neanche sua moglie Susan, date le circostanze, ha potuto lavorare ", si legge nella descrizione della raccolta fondi iniziata da Shari Ulrich, vicina e amica di famiglia. La donna ha scritto che la coppia si trova ad affrontare un futuro pieno di incertezze "perché le richieste finanziarie per sostenere Micheal aumenteranno".

Sulla pagina di GoFundMe si legge che Il recupero di Michael Hogan è stato rallentato dall'attuale emergenza sanitaria perché fisioterapisti, logopedisti e gli altri team di assistenza non erano autorizzati a entrare in contatto con lui. Oggi l'attore può fare fisioterapia un paio di volte alla settimana e la moglie Susan Hogan può stargli vicino rispettando i protocolli di sicurezza.

Appena la notizia è stata diffusa i fan hanno iniziato a donare soldi che serviranno a pagare fisioterapisti, logopedisti, medicinali e a coprire le spese necessarie per aiutare l'attore a tornare alla sua vita quotidiana. In questo momento sono stati raccolti poco più di 131.000 dollari, la raccolta non prevede un obiettivo fisso perché, come scrive Shari Ulrich: "il vero obiettivo è riavere indietro Michael, quella luce brillante, dolce, divertente, provocatoria e vivace, un attore e un amico. E se è possibile, dare a Susan una via di uscita senza il peso finanziario schiacciante dei costi in continuo aumento per le sue cure".

Molte star di Battlestar Galactica stanno aderendo alla raccolta, Tricia Helfer, che nella serie interpretava Numero 6, ha twittato: "Il nostro fantastico comandante in seconda sta combattendo da mesi ormai. Michael Hogan è uno degli uomini più cari, divertenti e talentuosi che conosca e sta attraversando un periodo incredibilmente difficile. Qui è dove tutti noi possiamo aiutare lui e la sua famiglia".

Our amazing XO has been fighting for months now. Michael Hogan is one of the dearest, funniest, most talented men I know, and is going through an incredibly challenging time. Here’s where we all can help him and his family #BSG https://t.co/WaQaYivmdt — Tricia Helfer (@trutriciahelfer) September 21, 2020

Michael Hogan è nato in Canada nel 1949. Ha conosciuto la moglie Susan Hogan nel 1986 sul set della serie televisiva The Little Vampire. L'attore ha interpretato molti ruoli, il suo nome è legato al personaggio di Saul Tigh, il colonnello della serie fantascientifica Battlestar Galactica e a quello di Tony Logozzo nella serie televisiva Cold Squad - Squadra casi archiviati. La sua ultima apparizione in televisione è del 2017 nella serie The Man in the High Castle prodotta da Amazon Studios.