Una battaglia dopo l’altra avrà un sequel? Teyana Taylor implora Paul Thomas Anderson

L'attrice, che per il suo ruolo nel film ha già vinto un Golden Globe ed è candidata all'Oscar come attrice non protagonista, sta discutendo con il regista di un possibile continuo della storia

Teyana Taylor è sicuramente una delle più grandi rivelazioni di quest'ultima annata cinematografica grazie al suo ruolo di Perfidia in Una battaglia dopo l'altra di Paul Thomas Anderson.

Vincitrice di un Golden Globe come miglior attrice non protagonista, Taylor è candidata nella stessa categoria anche agli Oscar, la cui cerimonia si terrà il 15 marzo prossimo. L'attrice ha recentemente svelato a IndieWire il suo desiderio di tornare a interpretare il personaggio.

Una battaglia dopo l'altra: Teyana Taylor in una scena d'azione

Teyana Taylor vuole uno spin-off sulla sua Perfidia

La star di Una battaglia dopo l'altra ha spiegato che, "visto che le persone vorrebbero davvero capire appieno chi è Perfidia", ha discusso con lo sceneggiatore e regista Paul Thomas Anderson di un potenziale spin-off incentrato sul suo personaggio.

"È già un viaggio in tempo reale, ma sono così concentrata sull'essere presente che non mi sono davvero fermata a riflettere e a pensare: 'Oh, sì, vogliono vedere di più di me'", ha dichiarato a IndieWire. "Di tanto in tanto, faccio delle battute a Paul. Gli dico: 'Dobbiamo vedere cosa ha fatto Perfidia in quei 16 anni'".

Taylor ha aggiunto: "Ma Perfidia e Willa hanno bisogno di alcune scene insieme. Quando Willa è uscita dalla porta nell'ultima scena, mi sono chiesta: 'Dove sta andando davvero? Sta andando a liberare Deandra? Sta andando a cercare sua madre?' Mi piace che ci sia ancora speranza e che ci sia spazio per una piccola seconda parte da qualche parte".

Una battaglia dopo l'altra: Leonardo DiCaprio nel ruolo di Bob Ferguson

La spiegazione del finale di Una battaglia dopo l'altra

Nel finale della storia, il protagonista Bob Ferguson (interpretato da Leonardo DiCaprio) riesce a salvare la figlia Willa dopo una fuga violenta e un inseguimento con gli uomini del colonnello Lockjaw. Willa elimina uno dei suoi inseguitori e si ricongiunge emotivamente con il padre, mentre Lockjaw viene eliminato dagli stessi estremisti con cui collaborava quando scoprono che potrebbe aver avuto una relazione interrazziale.

Dopo lo scontro, Bob consegna a Willa una lettera della madre Perfidia che riflette sui fallimenti della loro lotta politica ma ribadisce l'importanza di continuare a cercare di cambiare il mondo. Nell'ultima sequenza, Willa decide di unirsi a una protesta e di proseguire l'impegno politico della generazione precedente, mentre Bob resta indietro, consapevole che la battaglia non finisce con una sola vittoria ma continua "una battaglia dopo l'altra".

Dove guardare in streaming il film di Paul Thomas Anderson

Una battaglia dopo l'altra è disponibile in streaming principalmente su HBO Max, dove è arrivato dopo l'uscita nelle sale. Se non si ha un abbonamento alla piattaforma, può essere comunque guardato online tramite noleggio o acquisto digitale su servizi come Amazon Prime Video, Apple TV o Google TV.