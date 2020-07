Batman: stasera su Iris il film con Michael Keaton e Jack Nicholson

Stasera su Iris alle 21:00 va in onda Batman nella versione del regista Tim Burton. Il cavaliere oscuro di Gotham City si trova ad affrontare ancora una volta la sua nemesi, il Joker. Jack Nicholson offre una performance strepitosa di un villain psicotico sfigurato dall'acido.

Nell'oscura e misteriosa Gotham City vive uno dei più famosi eroi dei fumetti: Batman. La vera identità dell'uomo-pipistrello è quella di Bruce Wayne, miliardario rampante che da piccolo ha assistito all'omicidio dei genitori, un trauma che si porterà avanti per tutta la vita e che lo spingerà a combattere il male, munito di un mantello da pipistrello ed apparecchiature fantascientifiche. In questo primo episodio della serie il nemico è Joker, ex gangster rimasto sfigurato proprio a causa di Batman.

Michael Keaton e Jack Nicholson sono i protagonisti assoluti del film di Tim Burton, rispettivamente nei panni di Batman e del Joker, al loro fianco troviamo Kim Basinger e Jack Palance. Batman,grazie alla mente visionaria del regista, presenta una visone gotica del mondo del cavaliere oscuro perfettamente aderente al personaggio creato da Bob Kane.

Il film, grande successo di pubblico e di critica, è stato uno dei primi casi di blockbuster d'autore. Per il ruolo di Batman erano stati presi in considerazione numerosi attori tra cui Dennis Quaid, Kevin Costner, Harrison Ford, Charlie Sheen, Pierce Brosnan e Bill Murray. La scelta di Michael Keaton causò le proteste dei fan del fumetto che attaccarono la Warner Bros. con "qualche" lettera di protesta: ne arrivarono oltre 50.000.