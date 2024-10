Batman: il set LEGO che riproduce la Batmobile dai film di Christopher Nolan è in sconto su Amazon

La trilogia di Batman realizzata da Christopher Nolan è presto diventata un punto di riferimento nel cinema supereroistico contemporaneo grazie al suo approccio realistico, complesso e psicologicamente profondo. Composta da Batman Begins (2005), Il Cavaliere Oscuro (2008) e The Dark Knight Rises (2012), stiamo parlando di film che hanno ridefinito il genere dei cinecomic con temi maturi, un'attenzione quasi maniacale per i dettagli, e una narrazione che esplora il trauma, la corruzione e il concetto di eroe.

Il successo della trilogia si deve, fra le altre cose, anche all'iconica interpretazione di Heath Ledger nei panni del Joker ne Il Cavaliere Oscuro, che ha trasformato il personaggio in una figura di culto. La saga ha inoltre consolidato la figura di Batman non solo come supereroe, ma come simbolo del conflitto tra giustizia e caos, lasciando un'impronta indelebile nell'immaginario pop mondiale.

Nolan ha saputo mescolare azione spettacolare con una trama filosofica, portando Batman fuori dal regno dei soli fumetti e rendendolo parte della cultura globale, con citazioni, personaggi e temi che sono entrati nel linguaggio quotidiano e continuano a influenzare i media contemporanei.

