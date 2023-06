Batman: gli scacchi da collezione del Cavaliere Oscuro e di Joker sono super scontati su Amazon

Gli scacchi da collezione di Batman e Joker sono in offerta su Amazon; non sarà facile ritrovarli a un prezzo del genere.

Su Amazon gli scacchi a tema Batman e Joker, della The Noble Collection, sono attualmente in offerta. Sul sito trovate questa particolarissima versione del gioco di strategia a 67.92€, con uno sconto del 24% sul prezzo base. Se interessati, potete acquistarla dal box di seguito.

Nello specifico, stiamo parlando di un oggetto da collezione unico nel suo genere, perfetto sia per gli amanti degli scacchi che per i fan storici di Batman. Sono i dettagli a distinguere questo gadget da qualsiasi altra cosa sul mercato, delineando un'estetica che sa come ammaliare sia grandi che piccini.

Batman: il set LEGO dell'iconica Batmobile dai film di Christopher Nolan è in offerta su Amazon

Il campo da gioco si presenta con colori e rimandi sia a Batman stesso che a Joker, anche se il vero pezzo forte sono le singole pedine, tutte levigate al dettaglio e basate su Gotham City e dintorni. Così oltre ai due protagonisti maschili avrete anche Batgirl, Harley Quinn, e tantissimi altri elementi che fanno parte di questo mondo nato sulle pagine dei fumetti. Cosa state aspettando?