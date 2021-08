Batman: Robin è ufficialmente bisessuale nei fumetti

Tim Drake, il terzo Robin nell'universo fumettistico di Batman, è ora apertamente bisessuale, come svelato questa settimana. È stato infatti dato alle stampe il sesto numero della testata Batman: Urban Legends, al termine del quale Tim accetta di uscire con l'amico Bernard.

C'erano già stati dei momenti in anni recenti che potevano essere interpretati in tal senso, ma questa è la prima volta che Tim Drake viene esplicitamente identificato come queer all'interno dell'universo DC. Meghan Fitzmartin, sceneggiatrice della testata, ha commentato così la scelta in un'intervista concessa a Polygon: "Amo molto questo personaggio, e rileggendo il maggior numero di storie possibili per rendergli giustizia, mi sono resa conto che quella era la storia che Tim aveva bisogno di raccontare." Ironia della sorte, la Comics Code Authority - organo di censura che fino a qualche anno fa regolamentava i contenuti dei fumetti americani mainstream destinati a lettori giovani - fu istituita in parte in seguito a polemiche, negli anni Cinquanta, sulla presunta natura diseducativa del rapporto tra Bruce Wayne e Dick Grayson.

Creato nel 1989, stesso anno del Batman di Tim Burton (il nome di battesimo del personaggio è un omaggio al cineasta), Tim Drake è diventato il terzo Robin dopo aver dedotto l'identità segreta del vigilante di Gotham City ed essersi personalmente offerto per ereditare il costume dopo la tragica morte di Jason Todd, ucciso dal Joker. Da allora è diventato parte integrante dell'universo fumettistico di Batman, e qualche anno dopo è diventato il Robin ufficiale anche nel DC Animated Universe, assorbendo anche alcune delle caratteristiche di Jason (la cui storia non si poteva raccontare nelle serie animate per questioni di censura).

A breve ci sarà anche il debutto in live-action di Tim, nella terza stagione della serie Titans, che esordirà domani su HBO Max negli Stati Uniti mentre a livello internazionale arriverà in un secondo momento su Netflix.