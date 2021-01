Batman: da oggi su Sky Cinema un canale interamente dedicato al cavaliere oscuro

Batman arriva su Sky Cinema con un canale interamente dedicato: da oggi a domenica 24 gennaio Sky Cinema Collection (canale 303 di Sky) si tinge di nero e si trasforma in Sky Cinema - Batman. Le cupe atmosfere di Gotham City faranno da teatro all'inarrestabile lotta contro il crimine di Bruce Wayne, il multimilionario che combatte i suoi antagonisti indossando la maschera del leggendario Uomo Pipistrello.

In attesa del prossimo The Batman, diretto da Matt Reeves, con Robert Pattinson nei panni del vigilante di Gotham City, saranno 7 film a comporre la collezione, in onda su Sky Cinema Collection, sul supereroe DC, ideato nel 1939 da Bob Kane e Bill Finger: le due pellicole dirette da Tim Burton, le due di Joel Schumacher e i tre capitoli firmati Christopher Nolan. Tutti i film saranno disponibili on demand su Sky e in streaming su NOW TV.

Wallpaper di Michelle Pfeiffer distesa sul letto in una scena del film Batman - il ritorno

È il 1989 quando il regista dal gusto visionario e gotico Tim Burton porta al cinema Batman, che vede Michael Keaton indossare i panni di Bruce Wayne, nonché il mantello dell'Uomo Pipistrello. Troviamo inoltre Kim Basinger nei panni di Vicki Vale e Jack Nicholson in quelli coloratissimi di Joker. Il film ha uno straordinario successo, ottenendo incassi da capogiro e l'Oscar nel 1990 per la Miglior scenografia.

Tre anni dopo, nel 1992, l'accoppiata Burton - Keaton ritorna al cinema con Batman - il ritorno, in cui l'eroe della DC Comics ha a che fare con la splendida Catwoman interpretata da Michelle Pfeiffer e il terribile Pinguino con le sembianze di Danny DeVito.

George Clooney in Batman & Robin

Le avventure di Batman proseguono nel 1995 con Batman Forever, che vede alla regia Joel Schumacher e nel cast Val Kilmer come Uomo Pipistrello, Nicole Kidman come la Dottoressa Chase Meridian, Jim Carrey come l'Enigmista, Tommy Lee Jones come Due Facce e Chris O'Donnell come Robin.

Nel 1997 Joel Schumacher firma ancora Batman & Robin, ma questa volta il ruolo dell'eroe è affidato a George Clooney, affiancato dal Robin di Chris O'Donnell. Come villain invece troviamo Uma Thurman chiamata a interpretare il ruolo di Poison Ivy e Arnold Schwarzenegger quello di Mr. Freeze.

Il 2005 segna l'inizio della trilogia firmata da Christopher Nolan, un vero trionfo di pubblico e critica e considerata una delle migliori saghe di supereroi. In Batman Begins, quindi, troviamo per la prima volta Christian Bale dare volto e corpo al Cavaliere Oscuro. Al suo fianco sia in questo capitolo che nei due successivi, ci sono: Michael Caine nei panni del fidato Alfred, Gary Oldman in quelli dell'incorruttibile sergente della polizia James Gordon, e Morgan Freeman in quelli di Lucius Fox che cura gli affari della Wayne Enterprises, oltre ad essere uno scienziato e inventore al servizio di Bruce Wayne. Nel cast anche Liam Neeson che interpreta Henri Ducard, Katie Holmes che dà il volto a Rachel Dawes e Cillian Murphy che veste i panni di Jonathan Crane.

Christian Bale/Batman e Heath Ledger/Joker in una scena del film The Dark Knight

Nel 2008 esce nelle sale il secondo capitolo di Nolan, Il cavaliere oscuro, in cui Bale-Wayne deve salvare Gotham dall'inquietante Joker, interpretato da un indimenticabile Heath Ledger che per questo ruolo ottenne l'Oscar e il Golden Globe come Miglior attore non protagonista. Nella pellicola, premiata anche con l'Oscar per il Miglior montaggio del suono, troviamo anche Maggie Gyllenhaal come Rachel Dawes e Aaron Eckhart come Harvey Dent.

Con l'anno 2012 si chiude la trilogia di Nolan con l'uscita de Il cavaliere oscuro - Il ritorno, dove troviamo un Bale-Wayne costretto a tornare in attività quando a Gotham compaiono la ladra Catwoman, interpretata da Anne Hathaway, e il terrorista Bane, interpretato da Tom Hardy. Nel cast anche Marion Cotillard nei panni di Miranda Tate e Joseph Gordon-Levittin quelli dell'agente di polizia John Blake.

Tutti i titoli sono disponibili anche nella collezione on demand, disponibile su Sky e NOW TV.