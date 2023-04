DC Studios, i fratelli Russo sarebbero interessati a dirigere il nuovo film di Batman annunciato da James Gunn

I fratelli Russo hanno realizzato alcuni dei più grandi successi della Marvel grazie ai film degli Avengers e ora hanno rivelato che sarebbero disposti a collaborare con i DC Studios.

I due filmmaker, intervistati da ComicBook, hanno infatti svelato se sarebbero interessati a occuparsi del nuovo progetto dedicato alle avventure di Batman, The Brave and the Bold.

Anthony e Joe Russo hanno confermato il loro potenziale interesse a occuparsi dei personaggi della DC.

Joe ha spiegato: "Ovviamente il fatto che James Gunn stia gestendo i progetti porterebbe ad accettare immediatamente. Gli vogliamo enormemente bene. Amiamo la direzione in cui porterà quel mondo. Si sa che sarà pieno di inventiva con quella realtà".

Il regista ha quindi spiegato quali sono i suoi personaggi preferiti dicendo: "Rispondo sempre in base ai fumetti che collezionavo da ragazzino e quelli che avevo di più erano quelli di Spider-Man, X-Men e Batman. Ma ci sono state molte versioni di Batman, quindi penso che sia una risposta ovvia".

Anthony ha poi ribadito: "Batman sarebbe il mio personaggio preferito della mia intera infanzia. Ma, ovviamente, è stato esplorato bene".

Citadel, i fratelli Russo sulla serie Amazon: "Non si è fatto mai niente del genere in tv"

Per ora i fratelli Russo non sono coinvolti in nessun progetto dei DC Studios e sono impegnati nella produzione della nuova serie Citadel, in arrivo su Prime Video, progetto che sembra abbia già ottenuto il via libera alla seconda stagione. Per scoprire se Joe e Anthony collaboreranno nuovamente con James Gunn bisognerà quindi attendere ulteriori sviluppi.