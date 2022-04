Batman, Josh Brolin ricorda quando fu quasi scelto da Zack Snyder per il ruolo

L'attore Josh Brolin ricorda quando per un soffio non diventò il Batman nell'universo DC firmato Zack Snyder.

Voi ce lo vedreste Josh Brolin come Batman? Beh stava quasi per accadere, dato che come è ormai noto, Zack Snyder aveva preso in considerazione l'idea di averlo come interprete del Cavaliere Oscuro nei suoi film. Ma alla fine non accadde, anche se a Brolin non sarebbe affatto dispiaciuto.

Parlando con Josh Horowitz al podcast di MTV Happy Sad Confused, l'attore la definisce un'opportunità mancata davvero intrigante, sebbene tutto poi sia andato per il meglio comunque per lui. "Sì, è stato qualcosa di davvero interessante. Ma fu una sua [di Zack Snyder] decisione, non mia. È stata una sua decisione".

"Era interessante per me perché è uno di quei ruoli che o non funzionano per niente, o vanno alla grande. E mi piace scommettere su queste cose. Mi piace sfidare le aspettative. Mi viene da pensare 'Sarò io a farlo fallire?'" spiega, aggiungendo

"E comunque, io non pensavo [che il suo] fosse così male, ma poi parli con [George] Clooney e lui ancora ci scherza... Ma non è stata colpa sua! Gli piace scherzare sui capezzoli, ma lui personalmente non ha fatto nulla di male".

"Tutto questo fu prima di Deadpool 2, e sarebbe stata una versione più avanti con l'età del personaggio, più ruvido, se capisci cosa voglio dire" elabora ancora, lasciando aperte le porte per il futuro... Più o meno: "Onestamente, sarebbe stato divertente. Forse farò una cosa del genere... Quando avrò 80 anni".