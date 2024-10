Alan Ritchson star del nuovo film tratto da un romanzo di Nicholas Sparks

Alan Ritchson, la star della serie Reacher, sarà il protagonista di un nuovo film tratto da uno dei romanzi di Nicholas Sparks, intitolato Counting Miracles.

L'attore collaborerà, in occasione del lungometraggio tratto dal libro pubblicato a settembre, di nuovo con Amazon MGM Studios dopo la serie prodotta per Prime Video.

Cosa racconterà il film

Counting Miracles racconterà la storia di un ex ranger che ritorna nella piccola città di provincia dove è cresciuto con una missione: trovare il padre che non ha mai conosciuto. Mentre è lì incontra una dottoressa, che cerca di trovare un equilibrio nella sua vita da madre single, e un uomo anziano dal passato misterioso. Il protagonista si ritroverà quindi alle prese con legami inaspettati e un percorso che lo aiuterà a capire il suo posto nel mondo.

Ritchson nella serie di Prime Video

Alan Ritchson, oltre a essere protagonista, sarà coinvolto anche come produttore tramite la sua AllyCat Entertainment, in collaborazione con Denise Di Novi e Margaret French Isaac, Dan Spilo e la sua Industry Entertainment, e Theresa Park.

Gli impegni di Ritchson

Oltre alla star di Reacher, per ora, non sono stati annunciati altri nomi coinvolti come interpreti dell'adattamento sugli schermi.

L'attore, in precedenza, ha recitato in film come Il ministero della guerra sporca, Ordinary Angels, Fast X e Ghosts of War.

Prossimamente, invece, sarà uno degli interpreti dell'action comedy Playdate diretto da Luke Greenfield, e del film sci-fi War Machine, firmato da Patrick Hughes, che sarà ambientato durante le ultime 24 ore del processo di selezione più duro del mondo e seguirà una squadra di Ranger dell'esercito scontrarsi con una minaccia che va oltre la loro immaginazione. Tra gli interpreti ci sono anche Dennis Quaid (Reagan), Stephan James (The Piano Lesson), Jai Courtney (Suicide Squad) ed Esai Morales (Mission: Impossible - Dead Reckoning).