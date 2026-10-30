Batman, James Gunn svela il casting del DCU: "Il nuovo Cavaliere Oscuro avrà l'età di Superman"

Il regista e responsabile dei DC Studios ha fornito nuovi dettagli sul prossimo interprete di Bruce Wayne: l'attore avrà un'età simile a quella di David Corenswet e non dovrà necessariamente essere una star affermata.

Il nuovo Batman del DC Universe potrebbe avere finalmente un volto in tempi relativamente brevi. James Gunn è tornato a parlare del casting del Cavaliere Oscuro, chiarendo alcuni aspetti fondamentali della ricerca e smentendo le indiscrezioni secondo cui l'attore sarebbe già stato scelto in segreto. La selezione, ha spiegato, non è ancora avvenuta, ma non dovrebbe essere troppo lontana.

Batman e Superman avranno un'età simile: la conferma di James Gunn

Intervenuto nel podcast DC Showcase, il responsabile dei DC Studios ha anche anticipato un dettaglio sull'età del futuro Bruce Wayne: sarà più o meno coetaneo di Superman, interpretato da David Corenswet, che ha attualmente 33 anni. Una scelta che contribuirà a definire il rapporto tra i due eroi all'interno del nuovo universo cinematografico.

Un ritratto di James Gunn

Alla domanda su quanto l'età possa influire sulla selezione del prossimo Batman, Gunn ha risposto senza lasciare molto spazio alle interpretazioni. "È un aspetto importantissimo. Le persone cercano continuamente piccoli indizi sul casting di Batman. In linea di massima, Batman e Superman hanno più o meno la stessa età. Non credo che ci sarà una differenza particolarmente significativa. In futuro saranno grandi amici", ha dichiarato.

L'indicazione è interessante anche per comprendere la direzione narrativa del DCU. Il nuovo Cavaliere Oscuro non sarà infatti una figura isolata, ma dovrà inserirsi in un mondo in cui Superman è già stato introdotto e nel quale i rapporti tra i protagonisti avranno un ruolo centrale.

Il progetto dedicato a Batman era già stato annunciato nella prima fase del nuovo universo DC e dovrebbe raccontare una storia diversa da quelle viste finora sul grande schermo. Tra gli elementi principali ci sarà anche il rapporto tra Bruce Wayne e suo figlio Damian, destinato a diventare Robin. Il film, intitolato The Brave and the Bold, dovrà inoltre introdurre la Bat-famiglia, ampliando il mondo del personaggio.

Il nuovo Batman potrebbe non essere una star: "Voglio valutare tutti"

Gunn ha chiarito anche un altro punto che potrebbe sorprendere chi si aspetta un nome già affermato a Hollywood. Per il ruolo non è indispensabile scegliere un attore famoso, né un interprete completamente estraneo ai precedenti film DC. "Non passerà troppo tempo prima che scegliamo Batman. Quando lo faremo, e non manca molto, se avessi assegnato a qualcuno una piccola parte in The Suicide Squad, potrebbe comunque essere il Batman migliore. Non voglio escludere nessuno per questo motivo. Voglio prendere in considerazione tutti", ha spiegato.

James Gunn in uno scatto

Il regista ha aggiunto che una delle parti più stimolanti del processo consiste proprio nell'individuare l'interprete più adatto, senza lasciarsi condizionare dalla notorietà. Un criterio che, a suo avviso, dovrebbe valere anche per un personaggio iconico come Bruce Wayne. "Gli attori che hanno interpretato Superman sono sempre stati scelti in base a chi fosse il migliore per il ruolo. Per qualche ragione, invece, quando si parla di Batman si tende sempre a scegliere delle star del cinema", ha osservato.

Una posizione che potrebbe aprire la porta a interpreti meno conosciuti, purché abbiano le caratteristiche giuste per incarnare il detective di Gotham.

Nel corso dell'intervento, Gunn ha anche liquidato le voci secondo cui il nuovo Batman sarebbe già stato scelto e potrebbe apparire a sorpresa in uno dei prossimi progetti DC. Le indiscrezioni circolate online, ha affermato, sono "tutte sciocchezze".

La ricerca resta dunque aperta. Il precedente percorso di casting per Superman e Supergirl dimostra che Gunn non intende necessariamente affidarsi a nomi già celebri: David Corenswet e Milly Alcock sono stati selezionati per interpretare due figure centrali del nuovo universo DC sulla base della loro adeguatezza ai personaggi.

Per Batman, però, il confronto con i predecessori sarà inevitabile. Robert Pattinson, Ben Affleck, Christian Bale, George Clooney e Michael Keaton hanno portato sullo schermo versioni molto diverse del Cavaliere Oscuro, spesso interpretate da attori già conosciuti dal grande pubblico.

La prossima scelta potrebbe seguire una strada differente. James Gunn sembra intenzionato a privilegiare il talento e la compatibilità con il progetto, anche a costo di puntare su un volto meno familiare. E, considerando che il casting non dovrebbe essere troppo lontano, le prossime settimane potrebbero portare indicazioni più concrete sul futuro protettore di Gotham.