Il Batman del DC Universe non sarà un attore di mezza età, la conferma di James Gunn

Negli ultimi giorni si era diffusa la notizia che i DC Studios stavano cercando un attore di mezza età per interpretare il nuovo Bruce Wayne

Chi interpreterà il prossimo Batman? Questa è una domanda chiave per il futuro del DC Universe di James Gunn e Peter Safran, ed è una domanda su cui i fan hanno formulato molte teorie.

Una delle più ultime è che Batman sarà un po' più vecchio di Superman, dato che i piani di Gunn per il Cavaliere Oscuro prevedono un film che gli affianchi Damian Wayne - il figlio biologico di dieci anni - nel ruolo di Robin.

Dato che la star di Superman David Corenswet ha 31 anni, si pensa che Bruce dovrebbe essere almeno un po' più vecchio per avere avuto già un figlio con Talia Head, dato che non l'ha mai incontrata fino a quando non era già Batman e stava combattendo contro suo padre, Ra's al Ghul.

Il Bruce Wayne del DC Universe non sarà anziano

Probabilmente si tratta di una logica valida, ma non sarà tradotto alla lettera nel futuro casting. Recentemente, è emerso un'indiscrezione secondo cui i DC Studios stavano cercando un attore di "mezza età" per interpretare Batman, ma il co-direttore della DC James Gunn ha subito smentito questa ipotesi.

Condividendo il rumor su Threads, Gunn ha risposto con una sola parola: "Stronzate". Quando qualcuno ha chiesto come nascono queste voci, Gunn ha condiviso l'immagine di due sederi da cartone animato con occhi e bocca, suggerendo che chi parla sta "parlando a vanvera".

In altri commenti, Gunn ha riconosciuto che c'è una linea sottile quando si tratta di riportare rumor: a volte i giornalisti sono male informati o semplicemente interpretano male ciò che sentono. Altre volte, ha detto ai fan, pensa che le voci siano inventate di sana pianta.

SmallScreenCo, l'account di cui Gunn aveva condiviso il resoconto, ha poi cancellato il post sui social e ringraziato il regista per la smentita. Avevano riportato la voce di qualcun altro e Gunn ha chiarito che sapeva che non l'avevano inventata loro.