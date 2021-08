Batman: Danny DeVito si unisce agli autori di fumetti DC e scrive una storia su Pinguino

Danny DeVito, che ha interpretato Oswald Cobblepot - Pinguino in Batman - il ritorno, diretto da Tim Burton nel 1992, si prepara a esordire come autore per la DC scrivendo una storia per Gotham City Villains Anniversary #1

Danny DeVito ha interpretato Oswald Cobblepot - Pinguino in Batman - Il ritorno, film diretto da Tim Burton nel 1992, e si sta preparando a tornare nei panni del personaggio come sceneggiatore per i fumetti DC. L'attore, infatti, scriverà una storia per Gotham City Villains Anniversary #1.

Come riportato da CBR, la storia firmata da Danny DeVito comparirà in un'antologia di 96 pagine dedicata ai villain del mondo di Batman. L'albo focalizzerà la sua attenzione su personaggi quali Scarecrow, Poison Ivy, Ra's al Ghul, Talia al Ghul, Mad Hatter, Killer Mooth, Red Hood e il Pinguino, che il prossimo dicembre compirà ben ottant'anni.

Paul Kaminski, editor del DC Batman group, ha dichiarato: "Bene, finalmente posso parlare di questo progetto! Ho lavorato con Danny DeVito e Dan Mora per dare vita a una storia sul Pinguino che uscirà il prossimo novembre. Si è trattata di una delle esperienze più belle della mia vita, sono super eccitato e non vedo l'ora che tutti quanti leggiate l'antologia!".

Dan Mora ha offerto qualche altra anteprima ai suoi follower su Twitter e ha condiviso la copertina ufficiale dell'albo e il character design dei Cat Woman. L'artista ha dichiarato: "Ho lavorato con Danny DeVito e Paul Kaminski su una nuova storia sul Pinguino in occasione del suo 80esimo anniversario. Non vedo l'ora che tutti quanti possiate leggerla. La copertina è stata disegnata dal leggendario Lee Bermejo".

Dopo Burgess Meredith nella serie televisiva del 1966, Danny DeVito è stato il secondo attore ad aver interpretato il Pinguino. Figlio di due aristocratici che lo abbandonano a causa della sua deformità, il personaggio cresce in una comunità sotterranea di pinguini. Il film firmato da Tim Burton racconta i suoi tentativi di trasformarsi in sindaco di Gotham City.

Creato da Bill Finger e Bob Kane, Oswald Cobblepot è apparso per la prima volta in One of the Most Perfect Frame-Ups, storia di Detective Comics #58 del 1941. Nel corso degli anni, il personaggio si è evoluto da semplice ladruncolo a sofisticato criminale.

In vendita dal 30 novembre, Gotham City Villains Anniversary Giant #1 conterrà storie scritte da Danny DeVito, Wes Craig, G. Willow Wilson, Phillip Kennedy Johnson, Joshua Williamson, Stephanie Phillips, Dan Watters e Mairghread Scott. I disegni sono stati realizzati da Dan Mora, Wes Craig, Emma Rios, Riccardo Federici e Max Raynor.