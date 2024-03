Batman: il Cluedo tematico ispirato al mondo del Cavaliere Oscuro è attualmente in offerta su Amazon

Il mondo di Batman ha sempre avuto un grande impatto sugli appassionati, forse ancor prima dello stesso Cavaliere Oscuro al suo centro. Riflettendo attentamente sull'Uomo Pipistrello risulta immediatamente fondamentale il contesto in cui si origina ed evolve, ponendo l'accento su quanto sia cruciale, per un eroe, avere degli antagonisti di livello caratterizzati al meglio. Da tutto ciò l'elasticità, pure in termini di merchandising, che la serie cartacea, animata e cinematografica detiene da sempre, connettendosi con i fan attraverso oggetti da collezione, e giochi da tavolo tematici divertenti e imperdibili.

Proprio per via di tutte queste ragioni abbiamo deciso di segnalarvi che su Amazon, attualmente parlando, è disponibile in offerta il Cluedo tematico di Batman targato Winning Moves. Sul sito, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, è possibile recuperarlo a 21,50€, con uno sconto del 46% sul prezzo consigliato. Se interessati all'acquisto, o anche soltanto a ricevere qualche informazione in più sul prodotto in questione, non dovete fare altro che passare dal box seguente.

Il Cluedo di Batman che non ti aspetti

Su Amazon, nella sezione "descrizione prodotto", il Cluedo di Batman, targato Winning Moves, viene così introdotto: "include 6 token personalizzati di Batman. Muoviti su tutto il tabellone. Fai domande per capire quali carte ci sono nella busta. Segna sulle tue note quali carte non sono nella tua busta. Fai un'accusa per provare a risolvere il caso".

Se anche voi siete fan di Batman, non lasciatevi sfuggire l'occasione di recuperare questo Cluedo tematico, perfetto sia per divertirsi coi propri amici lanciandosi in misteri e storie noir, che come idea regalo originale e fuori dal comune.