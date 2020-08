Batman: Ben Affleck si prepara a superare il record di Christian Bale

Ben Affleck tornerà ad interpretare di nuovo Batman nel film The Flash con Ezra Miller e stabilirà così un record per quanto riguarda gli interpreti del supereroe DC sul grande schermo.

Negli ultimi giorni si è parlato molto di The Flash, il film con Ezra Miller in uscita nel 2022, soprattutto perché è stato annunciato il coinvolgimento di due attori non certo sconosciuti, ovvero Ben Affleck e Michael Keaton. Come risaputo, ad accomunare questi due interpreti è Batman, supereroe DC il cui costume è stato indossato da entrambi, a quasi trent'anni di distanza l'uno dell'altro. Ebbene, Affleck e Keaton torneranno a ricoprire il medesimo ruolo nel nuovo film diretto da Andrés Muschietti e questo coinvolgimento permetterà all'interprete e regista di Argo di stabilire un record legato proprio al Cavaliere Oscuro.

Apparendo in The Flash, infatti, Ben Affleck avrà interpretato per quattro volte sul grande schermo il supereroe DC, superando così il precedente detentore del record, Christian Bale, che invece lo aveva interpretato per tre volte (nella trilogia di Christopher Nolan). Ovviamente stiamo parlando di film e per questo motivo non sono stati considerati Adam West e Kevin Conroy che sono stati Bruce Wayne in passato, il primo in qualità di attore durante gli anni sessanta e il secondo come voce ufficiale di Batman nei cartoni animati.

Justice League: Ben Affleck e Gal Gadot in una scena del film

Prima di tornare a farlo in The Flash, Affleck ha indossato il mantello in Batman v Superman: Dawn of Justice (2016), in Suicide Squad (2016) e Justice League (2017). Lo scorso anno, il protagonista di Gone Girl aveva annunciato il suo addio al ruolo, probabile conseguenza della tiepida accoglienza rivolta ai sopracitati film ma anche ai dissapori nati quando Zack Snyder è stato costretto ad abbandonare Justice League ancora prima di potersi occupare della delicata fase di post-produzione. Questo avrebbe portato Affleck a storcere il naso quando, durante le riprese aggiuntive, si è reso conto che si stava percorrendo una strada differente rispetto a quella originariamente prevista da Snyder. Non a caso, Ben Affleck è stato uno dei maggiori sostenitori del rilascio dello Snyder Cut, programmato per il prossimo anno su HBO Max.

L'attore aveva anche in mente di scrivere e dirigere un film tutto suo dedicato a Batman ma il suo abbandono ha fatto sì che il lungometraggio venisse sviluppato da Matt Reeves e vedesse Robert Pattinson nuovo interprete dell'Uomo Pipistrello. Nonostante un'apparente confusione a riguardo, sottolineiamo che il Batman che vedremo in The Flash non interferirà con ciò che vedremo sul grande schermo nel 2021 in The Batman.