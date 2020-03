Batman Begins: Cillian Murphy ricorda il provino fallimentare per il ruolo di Batman

Cillian Murphy ha fatto un tuffo nel passato, raccontando il suo iniziale provino per Batman Begins, non per il suo personaggio bensì per Batman.

La star di Peaky Blinders, Cillian Murphy ha raccontato del primo provino fallimentare fatto per Batman Begins di Christopher Nolan, che non è stato per il suo personaggio Spaventapasseri, bensì proprio per interpretare il Cavaliere Oscuro.

Cillian Murphy alla premiere americana di Inception

Il ruolo di Batman è sicuramente uno tra i più ambiti di sempre e anche Cillian Murphy ci ha provato, come ha recentemente raccontato al Late Night con Seth Meyers lo scorso 10 marzo. Nonostante il fallimento, per Cillian Murphy il provino è stata comunque un'esperienza interessante: "Si, tra tanti attori ci ho provato anche io. Non ho mai pensato di essere adatto per la parte, penso fosse ovvio che Christian Bale sarebbe diventato Batman. Ma ci ho provato, indossare il costume che penso fosse quello di Val Kilmer è stato interessante. Lo indossi, ti metti il cappuccio e improvvisamente la tua voce cala. Non puoi fare la voce di Batman senza che sia profonda"

Forse non c'era un candidato migliore di Christian Bale per la parte, ma sicuramente Christopher Nolan ha notato del potenziale in Cillian Murphy, tanto da sceglierlo per la parte di Spaventapasseri, ovvero Jonathan Crane, acerrimo nemico del Cavaliere Oscuro, non solo in Batman Begins, ma anche come cameo nei due capitoli successivi.

Dopo il grande successo della serie Peaky Blinders, rivedremo Cillian Murphy al cinema in A Quiet Place 2, che uscirà nelle sale il 20 marzo.