Batman '89 e Superman '78: le storie dei film di Burton e Donner continuano in versione fumetto

Il film di Batman, diretto da Tim Burton nel 1989, e quello dedicato alle avventure di Superman, con la regia di Richard Donner e arrivato nelle sale nel 1978, avranno una continuazione in formato fumetto.

Il progetto debutterà nel mese di luglio e segue il modello usato in occasione del ritorno di Legends of the Dark Knight.

Batman '89 e Superman '78 saranno distribuiti digitalmente sull'App della DC prima di essere messi in vendita nel formato editoriale tradizionale.

Le storie debutteranno con sei capitoli digitali dal 27 luglio e nel corso delle sei settimane successive saranno distribuiti ulteriori sei capitoli. Ogni fumetto sarà quindi composto in totale da 12 capitoli che verranno pubblicati come copie fisiche della storia.

Batman '89 sarà in vendita da ottobre, mentre Superman '78 arriverà sugli scaffali a novembre.

La storia dedicata a Batman sarà scritta da Samm Hamm e illustrata da Joe Quinones. I punti rimasti in sospeso dopo il film di Tim Burton verranno affrontati tra le pagine e nella storia si mostrerà il ritorno di Selina Kyle/Catwoman e il debutto di un nuovo Robin. Quinones ha inoltre ideato una storia per Harvey Dent/Two-Face.

Rob Venditti e Wilfredo Torres collaboreranno per realizzare Superman '78 che proporrà delle storie ambientate nel mondo creato da Richard Donner e Christopher Reeves. Tra le pagine Lois Lane non sa ancora che Clark Kent è Superman e si assiste alla scoperta elettrizzante che un uomo può volare, fermare i proiettili e avere altre incredibili capacità.