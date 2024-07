Batman Premium Collection, per il Prime Day ad un prezzo incredibile

I fan di Batman potranno essere veramente contenti, in quanto in occasione del Prime Day di Amazon c'è un'offerta straordinaria sulla Batman Premium Collection. La Batman Premium Collection celebra il personaggio Batman con una selezione speciale dei film e del merchandising ufficiale dedicati al supereroe amato da grandi e piccini. Il cofanetto include: la "Batman Anthology" in formato Blu-ray, Funko, Zaino con Ali Cappuccio e Cintura, Fumetto "Batman Le Grandi Storie" e 4 Mini Poster.

Una grande occasione che potete trovare su Amazon a questo link, con l'80% si sconto. Un'offerta incredibile che vedrà protagonista l'eroe più amato di grandi e piccini, in un cofanetto che potete trovare qui sotto.

Batman Collection, un regalo per tutte le età

Michael Keaton e Kim Basinger in Batman

Se volete ripercorrere la storia cinematografica di Batman, partendo dalla primo eroe DC del 1966, questa è una grande occasione da non perdere. Michael Keaton, diretto da Tim Burton, insieme a Jack Nicholson e Kim Basinger, potranno tornare ad intrattenervi, con questo stupendo cofanetto.

Batman di Tim Burton compie 30 anni: il film che cambiò i cinecomic

Ad aggiungere l'appetibilità di questa Batman Collection è sicuramente il Funko Pop da collezione Batman (1966) - Batman & Robin New Look 1964 Comic Moments Pop! Assolutamente da non perdere per gli appassionati. Così come lo sono i 4 mini-poster ed il fumetto all'interno del cofanetto: "Batman, le grandi storie". Infine, che siate grandi i piccoli, all'interno c'è lo zaino con ali, cappuccio e cintura, che vi farà sentire Batman non appena indossato.