Bastardi senza gloria, Diane Kruger: "Quentin Tarantino mi odiava e non credeva in me"

Diane Kruger ha interpretato il ruolo di Bridget von Hammersmark in Bastardi senza gloria di Quentin Tarantino, il personaggio che aiuta il tenente Aldo Raine di Brad Pitt a sconfiggere i nazisti. L'attrice tedesca ha recentemente rivelato che il regista, inizialmente, la odiava e non la voleva nel suo celeberrimo film.

Una scena di Inglourious Basterds, war movie diretto da Quentin Tarantino

In un podcast chiamato Reign with Josh Smith, la Kruger ha rivelato che Tarantino non voleva neanche concederle un provino: "Ha fatto provini con tutti ma non con me. Aveva visto un mio film che non gli era piaciuto e non voleva incontrarmi. Non credeva in me, fin dall'inizio, e l'unico motivo per cui mi scelta è perché non c'era nessuno disposto a sottoporsi ad un'audizione".

A proposito del suo rapporto problematico con il leggendario regista, l'attrice ha aggiunto: "Ho dovuto pagare il mio volo da New York per andare in Germania perché anche se, ovviamente, è americano, non era assolutamente disposto ad incontrarmi negli Stati Uniti, dove vivevo."

"Ho dovuto affrontare molte sfide e svariate difficoltà ma ricordo di essermi detta: 'Sai una cosa? Si fotta! Riuscirò a interpretare questo ruolo, gli dimostrerò che posso farlo.' E, per fortuna, ha funzionato alla grande, ma a volte sembra così ingiusto e devi cambiare l'idea che le persone hanno di te", ha concluso Diane Kruger.