Kaley Cuoco e Tom Pelphrey annunciano l'arrivo della loro prima figlia

Kaley Cuoco ha annunciato che lei e il suo compagno Tom Pelphrey hanno dato il benvenuto alla loro prima figlia.

In un post su Instagram, la star di The Big Bang Theory e L'assistente di volo - The Flight Attendant ha rivelato di aver dato alla luce una figlia giovedì scorso: "Vi presento Matilda Carmine Richie Pelphrey, la nuova luce della nostra vita!", ha scritto l'attrice statunitense, accanto a una serie di scatti della neonata. "Siamo felicissimi e grati per questo piccolo miracolo".

Cuoco ha proseguito: "Grazie ai medici, alle infermiere, alla famiglia e agli amici che ci hanno aiutato immensamente negli ultimi giorni. Siamo benedetti oltre ogni immaginazione". Rivolgendosi al suo compagno, Kaley ha aggiunto: "Non pensavo di potermi innamorare ancora di più di te, ma è successo".

Anche Pelphrey ha condiviso altre foto di Kaley e della bambina sulla sua pagina Instagram. "Il mio cuore è pieno di amore e gratitudine per questo miracolo. Sono eternamente grato per la forza e il coraggio della mia anima gemella nonché migliore amica... sei incredibile".

I due hanno confermato di essere una coppia nel maggio del 2022 e cinque mesi dopo hanno rivelato che aspettavano il loro primo figlio. Mentre Kaley è nota soprattutto per il ruolo di Penny nella sit-com The Big Bang Theory, Tom è apparso in tutte e quattro le stagioni di Ozark, ruolo che l'anno scorso gli è valsa una nomination agli Emmy.