Barry Keoghan sarà Ringo Starr nei film di Sam Mendes sul gruppo The Beatles

Ringo Starr, intervistato da Entertainment Tonight, ha rivelato chi sarà a interpretarlo nei film biografici sui membri di The Beatles ideati da Sam Mendes.

Il regista britannico, infatti, ha intenzione di realizzare quattro lungometraggi, ognuno dedicato a un singolo membro della band.

Il progetto di Mendes sui Beatles

La storia di John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr e George Harrison dovrebbe quindi arrivare sul grande schermo approfondendo la vita e la carriera di ognuno di loro. Alcuni mesi fa si era diffusa la notizia che Sam Mendes avesse scelto Harris Dickinson per la parte di Lennon, Paul Mescal per interpretare McCartney, Barry Keoghan per il ruolo di Starr e Charlie Rowe in quello di Harrison nei quattro film.

Starr, in una nuova intervista, ha confermato le voci che a interpretarlo sarà Keoghan. Il musicista ha dichiarato: "Beh, penso sia grandioso. Credo che stia da qualche parte già prendendo lezioni per imparare a suonare la batteria, e spero non siano troppe...". Ringo ha infatti sottolineato che non si ritiene particolarmente preparato tecnicamente, ma di avere sempre dato importanza al ritmo e alla capacità di 'sentire' la musica.

L'ambizioso progetto

Per la prima volta Apple Corps. e i responsabili dei diritti delle canzoni dei Beatles hanno concesso i diritti per la storia e la musica di un film di questo tipo. Tom Rothman, capo della Sony, ha dichiarato che tutti e quattro i film usciranno nel 2027. Il progetto, inoltre, dovrebbe poter contare sul lavoro di Roger Deakins, abituale collaboratore di Mendes, che dovrebbe occuparsi della fotografia.

Mendes, aveva spiegato a Deadline: "Siamo andati a Los Angeles poco prima di Natale per proporre il progetto ed è corretto dire che c'è stato un entusiasmo generale. Il motivo per cui abbiamo scelto Sony tra le varie offerte competitive è legato alla passione di Tom Rothman ed Elizabeth Gabler per l'idea e l'impegno nel proporre questi film nelle sale in un modo innovativo ed entusiasmante".