Barry Keoghan vuole realizzare un film su Billy the Kid, per realizzare un sogno d'infanzia

Sembra proprio che l'attore irlandese Barry Keoghan (che di recente abbiamo visto ne L'ombra della violenza) stia per partecipare a un progetto che sogna da sempre: un lungometraggio incentrato sulla storia di Billy the Kid. Basandoci sulle informazioni di Variety, pare che anche Bart Layton sia a bordo come regista, con la produzione di Element Pictures con Film4.

"Abbiamo già visto molte versioni di Billy the Kid sullo schermo", ha detto Barry Keoghan a Deadline. Il giovane attore ha proseguito: "Vorrei provare a raccontare una versione del personaggio che rompa la sua facciata da pistolero freddo, calmo e raccolto che siamo tutti abituati a vedere. Vorrei umanizzarlo in un certo senso".

Anche il produttore di Element Pictures Ed Guiney ha detto la sua: "Questo non è solo un progetto molto appassionato per Barry, ma un vero e proprio approccio a qualcosa di nuovo, ed è una versione della storia che speriamo il mondo voglia vedere".

A quanto pare il film su Billy the Kid si svilupperà partendo dalle origini irlandesi e dalla sua infanzia complicata. Nato a New York come Henry McCarty, rimase orfano all'età di 15 anni quando sua madre morì e il suo patrigno lo abbandonò. Il primo arresto per rapina è arrivato un anno dopo, e all'età di 18 anni era ricercato per omicidio dopo uno scontro in Arizona. La sua notorietà è aumentata da lì.

"Ricordo di aver letto di lui quando era bambino, e mentre stavamo scavando nel progetto abbiamo scoperto così tante cose sulla sua vita", ha detto Barry Keoghan. L'attore ha ricordato: "Ci sono tanti resoconti di testimoni oculari e molte versioni diverse della sua storia che non si sommano, ma che hanno contribuito alla leggenda. Volevo uscire dalla leggenda che è stata costruita dai giornali e affrontare la pressione che deve aver sentito da quando era bambino. Ha corso per tutta la vita. Mi sentivo vicino a Billy, ma ovviamente ho preso una strada diversa, trasformando le mie circostanze in qualcosa di positivo piuttosto che ribellarmi contro di esse. Tuttavia c'è un'anima e una vulnerabilità in lui che penso sia importante ricordare, per capirlo come una persona reale piuttosto che come il mito che è diventato".

Pare che Keoghan avesse tentato di avviare il progetto all'inizio del 2020, poi fermatosi per la pandemia. Ora, con una nuova sceneggiatura dello scrittore Hunter Andrews, sono ansiosi di partire.