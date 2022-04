Barry Keoghan arrestato a Dublino, non avrà alcuna conseguenza legale

L'attore Barry Keoghan, una settimana fa, è stato arrestato a Dublino mentre era ubriaco, ma non avrà alcuna conseguenza legale.

Barry Keoghan, recentemente nel cast di The Batman, è stato arrestato a Dublino.

Secondo quanto riportano le notizie dei quotidiani britannici, l'attore è stato fermato perché era ubriaco, ma non dovrà affrontare delle conseguenze legali.

L'attore Barry Keoghan è stato fermato dalla polizia alle 6.45 di domenica 10 aprile a Clongriffin, venendo poi rilasciato senza alcuna accusa e dovendo pagare una piccola multa.

Le autorità sono state chiamate dopo che un cittadino ha chiamato il pronto intervento a causa di alcuni rumori causati da un uomo in stato di ebbrezza. Keoghan non era una minaccia, ma semplicemente stava divertendosi un po' troppo.

Nel film The Batman l'attore ha avuto la parte del Joker e il regista Matt Reeves ha condiviso online una scena eliminata in cui l'iconivo villain interagiva con Bruce Wayne mentre era tra le mura dell'Arkham Asylum.

I vertici della DC non sembra debbano preoccuparsi di eventuali problemi legali che potrebbero ostacolare il ritorno di Keoghan, a differenza di quanto accaduto recentemente con Ezra Miller.