Barney, il CEO di Mattel sul live-action in arrivo: 'Non sarà un film bizzarro'

Se temete che ilk film live-action di Barney il tirannosauro magenta possa non fare per voi, ci pensano i piani alti di Mattel a rassicurarvi, e ribadiscono anche che non sarà una pellicola bizzarra.

Certo, ne abbiamo viste di più strane, ma un live-action interamente dedicato a Barney, il tirannosauro magenta che accompagnava le mattinate dei millennial in tv, sembra un progetto davvero particolare. Ma il CEO di Mattel ci invita a non avere timore, e ad avere fidfucia nel fatto che non sarà un film poi così bizzarro.

Millennial a raccolta

Dopo il grande successo del live-action di Barbie, Mattel non teme nessuna sfida sul grande schermo, e anzi è sempre più ottimista per i suoi numerosi progetti in fase di sviluppo.

Tra i titoli in programma vi è anche un film dedicato a Barney, il dinosauro colorato protagonista della serie televisiva americana Barney and Friends che andava in onda negli anni '90 e nei primi anni 2000.

E proprio al pubblico dei millennial sembra essere indirizzato il progetto a cui sta lavorando anche Daniel Kaluuysa, stando alle parole del CEO di Mattel Ynon Kreiz, a cui poi fa eco il produttore esecutivo Kevin McKeon.

"È troppo presto per andare nello specifico, ma vi posso dire che stiamo adottando un approccio innovativo che sarà divertente, d'intrattenimento e con un certo orientamento culturale" ha spiegato Kreiz ai microfoni di Semafor, come riporta Deadline, aggiungendo "Non sarà un film bizzarro".

"Stiamo tendendo più nel valorizzare l'angst millennial della IP piuttosto che focalizzarci su un target più infantile" ha poi affermato McKeon al New Yorker "In realtà è più uno spettacolo per adulti. Non nel senso che è rated-r, ma per il fatto che si focalizzerà sui problemi e gli ostacoli dei trentenni cresciuti con Barney, e il livello di disincanto di questa generazione".

E voi, come credete che sarà il film di Barney? Lo andrete a vedere?