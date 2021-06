Bardolino Film Festival 2021 al via il 16 giugno, il programma completo

Bardolino Film Festival 2021, in programma sul Lago di Garda dal 16 al 20 giugno, cala i suoi assi nella manica e presenta il programma completo. La manifestazione promossa dal Comune di Bardolino e affidata alla direzione artistica di Franco Dassisti ospiterà due importanti concorsi, uno dedicato ai corti e l'altro ai documentari, oltre all'intervento di tante star.

Ospiti della serata di apertura saranno Raoul Bova e Manuel Bortuzzo, che saluteranno il pubblico in occasione della proiezione di Ultima gara. Il film, esordio alla regia di Bova, racconta il coraggio di chi non si arrende e lo fa attraverso la storia di quattro ex campioni di nuoto che decidono di tornare a gareggiare, alla ricerca di una rinascita che solo lo sport con i suoi valori può donare.

Tra gli altri ospiti che incontreremo in questa prima edizione: Antonio Pisu, Lodo Guenzi, Catherine Spaak, Francesco Bruni, Nicola Nocella, Raffaella Lebboroni, Alessandro Grande, Francesco Montanari. Tra gli eventi presentati al festival, oltre al film di Bova, La piazza della mia città - Bologna e Lo Stato Sociale, accompagnato da Lodo Guenzi, che ritirerà il PremiO Scintilla Bardolino Film Festival, EST - Dittatura Last Minute di Antonio Pisu Cosa sarà di Francesco Bruni e Regina di Alessandro Grande.

Sempre all'interno del Bardolino Film Festival, a raccogliere l'eredità di "Parole sull'Acqua", ci sarà spazio, sempre alle ore 18,30 nella Sala della Disciplina, a incontri quotidiani con autori. Si partirà con Gabriella Genisi, Paolo Gila, il trio Marco Melluso, Diego Schiavo e Andrea Meli, Tiziana Giardoni (moglie del batterista dei Pooh D'Orazio) e Luca Viscardi.

Per informazioni: www.bardolinofilmfestival.it.