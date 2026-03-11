Barbra Streisand incoronata a Cannes 2026 con la Palma d'Oro alla carriera

Un'icona della grande Hollywood si prepara a calcare la Croisette. Barbra Streisand riceverà la Palma d'Oro alla carriera nel corso della nuova edizione del Festival di Cannes, che si terrà dal 12 al 23 maggio 2026.

Attrice, cantante, cantautrice, regista, produttrice, sceneggiatrice, Streisand è uno dei volti della Hollywood nel momento del suo massimo fervore creativo insieme a nomi quali Paul Newman e Robert Redford. un'epoca che verrà omaggiata con l'arrivo della diva a Cannes, dove sarà omaggiata sabato 23 maggio, durante la cerimonia di chiusura e della consegna del palmares.

Come eravamo: una foto di Barbra Streisand

La reazione di Barbra Streisand al premio alla carriera

Questa per la mitica interprete di Come eravamo e Ma papà ti manda sola? è la prima partecipazione assoluta al Festival di Cannes. Nel suo ricco palmares figurano due Oscar, uno per la miglior interpretazione femminile in Hello Dolly, l'altro - nel 1977 - le ha permesso di diventare la prima donna a vincere il premio per la miglior canzone originale per il brano Evergreen, tratto dal film È nata una stella.

"È con orgoglio e profonda umiltà che sono onorata di unirmi alla compagnia dei precedenti vincitori della Palma d'Oro Onoraria, il cui lavoro mi ha a lungo ispirato", ha dichiarato Barbra Streisand. "In questi tempi difficili, i film hanno la capacità di aprire i nostri cuori e le nostre menti a storie che riflettono la nostra comune umanità e a prospettive che ci ricordano sia la nostra fragilità che la nostra resilienza. Il cinema trascende i confini e la politica e afferma il potere dell'immaginazione di plasmare un mondo più compassionevole".

Barbra Streisand, artista e filantropa

Barbra Streisand in una scena del film Mi presenti i tuoi?

"Star mondiale, Barbra Streisand è prima di tutto un'artista, che dà vita a progetti che riflettono chi è, che sono suoi e che condivide con il mondo intero", ha dichiarato il direttore del festival Thierry Frémaux. "È la sintesi leggendaria tra Broadway e Hollywood, tra il palcoscenico del music hall e il grande schermo. Ascoltarla cantare e vederla esibirsi fa parte dei nostri anni migliori".

Oltre al suo inarrestabile successo, Barbra Streisand è impegnata in numerose cause. In primo luogo, è stata una fervente sostenitrice della salute cardiaca femminile attraverso il Barbra Streisand Women's Heart Center presso il Cedars-Sinai Heart Institute. Nel 1986 ha fondato la Streisand Foundation a difesa dell'uguaglianza di genere e delle minoranze, a difesa dei diritti LGBTQ+, oltre a occuparsi di tutela dell'ambiente, ricerca medica e dell'educazione artistica per i bambini svantaggiati.

Come ha anticipato Variety, domenica vedremo Barbra Streisand esibirsi sul palco degli Oscar durante il segmento In Memoriam in onore del suo defunto co-protagonista di Come eravamo Robert Redford.