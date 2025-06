Barbra Streisand non ricorda se ha fatto sesso con Warren Beatty: "Ma sono certa di aver dormito con lui"

Dopo averne fatto menzione nella sua biografia del 2023, Barbra Streisand ha di nuovo menzionato il suo vuoto di memoria circa la relazione con Warren Beatty e il fatto di non ricordare se abbia mai fatto sesso con la star di Hollywood nel corso di una nuova intervista concessa al New Yorker.

"So che ho dormito in un letto con lui, ma non ricordo se c'è effettivamente stata una penetrazione", ha dichiarato Streisand. "Giuro su Dio, non ci riesco. Ci sono cose per cui ho un vuoto". A quanto pare, anche se ci fosse stata, non fu così memorabile da essere ricordata negli anni successivi.

Quando il redattore del New Yorker, David Remnick, ha tentato di dare della bugiarda a Streisand, lei ha insistito sul fatto che non se lo ricordava davvero: "Ma so che siamo ancora amici", ha affermato. "Ogni anno, il giorno del mio compleanno, mi chiama e facciamo una bellissima chiacchierata sulle nostre vite, sui nostri figli e così via. Quindi siamo ancora amici. L'ho conosciuto quando avevo quindici anni e lui ventuno, credo".

Il ricordo di Streisand nella sua biografia

Barbra Streisand con il premio Oscar come miglior attrice per Funny Girl

Nel suo libro, l'attrice aveva innanzitutto lanciato la notizia bomba che qualsiasi momento di intimità trascorso con Beatty non era stato abbastanza memorabile da rimanerle impresso. "Warren e io ci conosciamo da molto tempo e ne è passata di acqua sotto i ponti", ha scritto.

Gangster Story: Warren Beatty in un'immagine promozionale del film

"Di recente eravamo al telefono a parlare di politica e chissà cos'altro quando lui ha detto: 'Mi ricordo perché ci siamo lasciati'. Gli ho risposto: 'Perché, quand'è che siamo mai stati insieme?'. Poi ho riattaccato e mi sono chiesta: 'Sono andata a letto con Warren?'. Diciamo che me lo ricordo. Credo di sì. Probabilmente una volta".

Beatty è sposato con Annette Bening dal 1992, mentre Streisand si è legata al suo attuale marito, James Brolin, nel 1998. Tuttavia, l'affaire - o quasi - tra Streisand e Beatty sembra essere stato per qualche tempo un punto di scontro. Nel libro di memorie di Kathy Griffin del 2016, Beatty è sicuro di aver avuto un rapporto sessuale con l'amica e collega.