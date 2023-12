Barbie: in arrivo per Natale una nuova versione di I'm Just Ken, cantata da Ryan Gosling

Proprio in tempo per Natale arriverà una nuova versione della canzone I'm Just Ken interpretata da Ryan Gosling nel film Barbie, diretto da Greta Gerwig.

Online è infatti apparso un breve teaser che annuncia che i fan devono attendere il 20 dicembre per scoprire il brano.

L'annuncio della nuova versione

Il video promozionale mostra Ryan Gosling in uno studio di registrazione mentre lavora a un mix con Mark Ronson, che ha prodotto la versione originale di I'm Just Ken e la colonna sonora di Barbie.

Il breve estratto del brano in arrivo sembra essere caratterizzato da alcuni cori diversi, un arrangiamento differente e, probabilmente, un'atmosfera natalizia. Ronson e Gosling sembrano non essere del tutto d'accordo e Mark dichiara poi "Gestisci tu questa, Ken".

Il produttore musicale aveva recentemente dichiarato che, dopo aver incontrato Gosling, avevano subito iniziato a parlare di musica e si è reso immediatamente conto che sarebbe stato fantastico nella sua interpretazione della canzone e che era perfetto per Ken.

Il brano I'm Just Ken è arrivato ad agosto alla posizione numero 87 della classifica Billboard Hot 100.