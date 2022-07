Barbie, Margot Robbie festeggia il compleanno sul set del film... Con una torta a tema

L'interprete di Barbie Margot Robbie festeggia il compleanno in rosa, con una torta ovviamente rosa e perfettamente a tema.

Le coloratissime foto dal set di Barbie ci hanno mostrato Margot Robbie e Ryan Gosling calati alla perfezione nei loro ruoli, ma adesso è tempo di festeggiare sul set, perché la bionda protagonista del film diretto da Greta Gerwig compie 32 anni, e come celebrare se non con una torta perfettamente a tema?

Cappello da festa a punta, Trejo Donuts e una torta (con tanto di Barbie in plastica e qualsiasi sia il materiale con cui vengono realizzati i capelli delle bambole) che recita "Happy Birthday Barbie Margot!": è così che Margot Robbie sembrerebbe aver celebrato i suoi 32 anni, come riporta anche People.

L'attrice, nata il 22 luglio 1990, ha infatti festeggiato la ricorrenza sul set della pellicola di cui è protagonista e in cui recita al fianco del già citato Gosling e un cast ricco di star, da Simu Liu a Emma Mackey, da Ncuti Gatwa a Ritu Arya, e ancora Will Ferrell, Nicola Coughlan, America Ferrera, Michael Cera, Kate McKinnon, Alexandra Shipp, Kingsley Ben-Adir e tanti altri.

Cosa le avranno regalato le sue co-star per il compleanno? Al momento non ci è dato saperlo, ma potete sempre dare un'occhiata alle foto scattate a Venice Beach nei giorni precedenti, che ci hanno permesso di dare una prima occhiata al film e farci un'idea di come sarà la pellicola dedicata alla bambola più celebre di sempre.

Barbie arriverà nelle sale a luglio 2023.