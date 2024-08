Barbie: Greta Gerwig si espone sul sequel del film

La regista di Barbie, Greta Gerwig, ha recentemente parlato di un possibile ritorno di Ken. 60 Minutes ha incontrato la regista per parlare del suo vorticoso 2023.

In un'intervista con il suo partner di sceneggiatura e di vita, Noah Baumbach, la Gerwig ha riflettuto sulla storia d'amore del monndo con Ryan Gosling. Inoltre, ha dato ad alcuni fan di Barbie la speranza di rivedere Ken. Alla domanda sull'idea di un sequel, la Gerwig ha sorriso:

"Voglio dire, la verità è che, sapete, credo che lo vedremo". Questo potrebbe essere un modo molto pudico per evitare la domanda. Oppure, potrebbe essere un'allusione al fatto che ci sono già delle conversazioni in corso. In ogni caso, non ci resta che riflettere sulle possibilità.

Barbie: anche Margot Robbie vorrebbe un sequel

Barbie: Margot Robbie nella prima foto del film

È chiaro che qualcosa dovrà spingere la Gerwig a fare un'altra Barbie. Anche la star del film, Margot Robbie, si è espressa sulla prospettiva del sequel. Ha detto a Variety che ci dovrebbe essere un buon motivo per fare ritorno a Barbie Land:

"È divertente la reazione istintiva che si ha ai giorni nostri quando tutti chiedono immediatamente un sequel di un grande successo. Non credo che 20 anni fa fosse così. Non è stato progettato per essere una trilogia. Tutto è confluito in Barbie, ed è così che lavora Greta. Finisce ogni film a vuoto, con la sensazione di non poterne fare un altro perché ha messo tutto quello che aveva in quello".

Barbie "pensieri di morte": l'ansia e la depressione nel film

Margot Robbie ha poi aggiunto: "Quindi non so cosa ci vorrebbe per riempire di nuovo quella tazza per lei. O per noi. Credo che anche la Warner Bros sarebbe d'accordo. Non so come potrebbe avere ancora più successo. Vogliamo fare altri film che abbiano l'effetto che ha avuto Barbie. Non so se deve essere per forza Barbie 2. Perché non può essere un'altra idea grande, originale e coraggiosa, in cui un regista straordinario, un grande budget con cui giocare e la fiducia di un enorme conglomerato dietro di loro possono andare a giocare davvero? Voglio farlo".

Barbie: Margot Robbie in una scena del film

Alla Gerwig è piaciuto molto fare Barbie

In un altro articolo di Variety, la Gerwig ha sostenuto che la sceneggiatura di Barbie 2 avrebbe dovuto emozionarla davvero:

"Fare quel miliardo di dollari al botteghino è stato fantastico. Ma anche la storia deve raggiungere un certo livello. È qualcosa che ho amato moltissimo fare", ha rivelato la regista, "Ho amato tantissimo il mondo che abbiamo costruito e tutti gli attori e l'idea di poter stare di nuovo con quel gruppo di persone è molto eccitante".

"La mia strada mi viene indicata da diverse regole personali: 'Cosa amo profondamente? Cosa mi interessa davvero? Qual è la storia che sta sotto questa storia?". Gerwig ha riflettuto. "E penso che con 'Barbie', la storia che c'era sotto era che io amavo Barbie. Ricordo che andavo da Toys R Us e guardavo le Barbie e mi piacevano i loro capelli. Mi piaceva tutto di loro e mia madre non era convinta. E trovo che sia questa la storia, questa la storia generazionale... Cerco sempre di trovare questi risvolti".