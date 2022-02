Barbarians: la casa di Catalina Sandino Moreno e Tom Cullen viene invasa nel trailer dell'horror

Svelato il trailer di Barbarians, horror che appartiene alla sottocategoria dell'invasione domestica interpretato da Iwan Rheon, Tom Cullen, Catalina Sandino Moreno, e Inès Spiridonov.

Barbarians segue ventiquattr'ore nella vita di una coppia che diviene bersaglio di una sinistra invasione domestica poco prima di trasferirsi nella casa dei loro sogni, insieme a due dei loro amici.

Il trailer anticipa il mood dell'horror aprendosi sul quotidiano prima di uscire rapidamente dai binari. Nel promo assistiamo alla dinamica amabile e spensierata del gruppo, ma il tutto è pervaso da una sottile inquietudine, con gli spettatori che aspettano solo che la metaforica bomba esploda. Inoltre, nonostante le oscure immagini di invasione domestica con persone che corrono in giro con indosso maschere inquietanti, il trailer si denota per un'atmosfera bizzarra. Si potrebbe quasi definirlo giocoso, poiché una delle scene mostrate ha i personaggi che descrivono l'ossessione degli americani per la violenza delle armi con enormi sorrisi sui loro volti, e la musica che accompagna il trailer non fa che amplificare questo tono allegramente inquietante.