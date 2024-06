Barbara D'Urso: "Torno in TV, ma non sullo stesso canale, ecco come trovarmi"

La conduttrice ha partecipato alla festa per la promozione del Trapani in serie C, la società è di proprietà di Valerio Antonini, maggior azionista di Telesud.

Barbara D'Urso si prepara a tornare in televisione? Così sembra stando al criptico messaggio lanciato dal palco di Trapani, dove, insieme a Francesco Facchinetti, ha festeggiato la doppia promozione ottenuta dalle squadre del presidente Valerio Antonini. La FC Trapani è approdata in Serie C, mentre la squadra di Basket Trapani Shark dal prossimo anno giocherà in A1.

Barbara D'Urso annuncia il ritorno in televisione

Una stagione piena di successi per la città siciliana: la squadra di calcio locale ha dominato il girone I della Serie D ed è approdata al calcio professionistico agguantando la Serie C. Il basket torna in A1 dopo aver sconfitto nei play-off la Fortitudo Bologna al PalaDozza. Le due società sono di proprietà dell'imprenditore romano e tifoso della Lazio, Valerio Antonini.

Per il "Party granata", organizzato allo stadio "Provinciale" il proprietario di Telesud ha voluto come conduttori Barbara D'Urso e Francesco Facchinetti. Nell'occasione, il figlio del tastierista e cantante dei Pooh, Roby Facchinetti, ha chiesto a 'Carmelita' quale sarà il suo futuro televisivo. Barbara, pressata dal musicista, ha risposto: "Mi vedrete presto, ma su un altro numero del telecomando. Non quello di prima, è un altro numero, il telecomando è lungo".

Barbara D'Urso e Francesco Facchinetti a Trapani

Nelle scorse settimane, l'ex conduttrice di Pomeriggio 5 è stata accostata prima al gruppo Discovery e poi a Sky, ma entrambi i broadcaster hanno smentito l'esistenza di qualsiasi trattativa. A Barbara, che nel frattempo ha aperto un profilo su TikTok, è arrivata anche un'offerta da Valerio Antonini, ma la D'Urso ha precisato: "Le parole del presidente Antonini possono essere state interpretate erroneamente. Ha detto di avermi chiesto una collaborazione con Telesud. Sebbene non veda la possibilità che possa concretizzarsi a causa di vari impegni che avrò, non prevederebbe, comunque, la mia presenza in video".

Durante una recente conferenza stampa, Pier Silvio Berlusconi, ritornando sul suo rapporto con Barbara D'Urso, ha detto: "Dal punto di vista personale, devo dire la verità, non ho e non ho mai avuto nulla contro Barbara. Mi spiace sia diventato un caso così scritto e chiacchierato, è stata una normale scelta televisiva ma le auguro tutto il bene". "Ci sono cose che fanno davvero molto ridere", ha replicato poco dopo la conduttrice in una storia condivisa su Instagram.