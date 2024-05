Barbara D'Urso apre una busta shock: ecco la notizia che i suoi fan aspettavano!

Barbara D'Urso, ha deciso di festeggiare il suo compleanno facendo una bella sorpresa ai suoi numerosi fan. La conduttrice ha aperto una delle sue famose buste shock per rivelare come da oggi potranno seguirla quotidianamente.

Barbara D'Urso: Un nuovo modo per rimanere in contatto con i fan

La conduttrice, per il momento, rimane lontana dalla televisione. Dopo la fine del contratto con Mediaset e il passaggio di Pomeriggio Cinque a Myrta Merlino, Barbara D'Urso è ancora senza un nuovo lavoro, ma da oggi potremo seguirla dal vivo su TikTok.

Conosciuta anche come Carmelita dai suoi fan, Barbara ha scelto di rimanere in contatto con il suo pubblico attraverso il popolare social network. Nata a Napoli il 7 maggio 1957, D'Urso ha celebrato il suo 67esimo compleanno con i numerosi fan su TikTok, offrendo ai suoi follower il 'caffettuccio', che prendeva fino allo scorso anno su Canale 5.

In un video pubblicato su TikTok, D'Urso ha dichiarato: "Siete pronti a una busta choc? Oggi è il mio compleanno, allora stavo pensando all'anno che verrà e ho pensato che voglio passarlo con voi. Voglio condividere con voi, anzi, inizio io: voglio portarvi dietro le quinte delle mie passioni, di quello che faccio alla mattina, alla sera, di notte. Quello che mi piace fare, le sfide con i miei amici, i divertimenti, le riflessioni e non solo. Parto io, ma poi ci siete anche voi. Ci vediamo qua, su TikTok. Col cuore"

Nonostante il suo nome sia stato associato a diversi progetti, al momento non ci sono novità riguardo a nuove opportunità lavorative. Nelle ultime settimane si era parlato di un possibile interessamento del gruppo Discovery nei confronti della D'Urso, ma i vertici del Nove hanno smentito la notizia a Davide Maggio: "Warner Bros. Discovery smentisce l'esistenza di contatti con Lucio Presta per progetti relativi a Barbara D'Urso sui propri canali", ha detto l'editore al portale.

La smentita da parte di Discovery ha infastidito Lucio Presta, agente di Barbara D'Urso, che, contattato da Il Messaggero, ha confermato di essere stato in trattativa con Discovery e di aver aperto un canale anche con la Rai Tuttavia, Roberto Sergio, amministratore delegato della Rai, ha ribadito a gennaio che non ci sono trattative in corso tra l'azienda di Viale Mazzini e Barbara D'Urso.