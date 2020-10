Barbara D'Urso stasera su Canale 5 con Live Non è la D'Urso: ospiti Gabriel Garko e Franceska Pepe

Stasera su Canale 5, alle 21:30, Barbara D'Urso torna con la nuova puntata di Live - Non è la d'Urso, il programma serale della conduttrice partenopea arrivato ormai alla terza edizione.

Tanti ospiti ed esclusive interviste ai protagonisti del momento, come ormai ogni domenica: Gabriel Garko sarà in studio con la sua amica Barbara per affrontare le 5 sfere dello show. Si parlerà del suo coming out, probabilmente anche del suo nuovo (presunto) fidanzato, ma sarà l'occasione per fare maggiore chiarezza sulla relazione tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, su cui, a quanto pare, non tutto è stato detto.

Angela da Mondello, dopo il dietrofront sull'uso delle mascherine, tornerà a collegarsi con lo studio di Live per rispondere alle insidiose domande della 5 sfere e probabilmente per spiegare agli spettatori di Barbara D'Urso quale sia il suo piccolo conto aperto con la giustizia.

La più attesa, però, è sicuramente Franceska Pepe: seconda e ultima concorrente al momento eliminata dal Grande Fratello Vip 5 in base alle regole del gioco (Denis Dosio e Fausto Leali sono stati espulsi, mentre Flavia Vento ha deciso di abbandonare la casa), la modella ha praticamente litigato con chiunque all'interno dell'appartamento di Cinecittà (e ha continuato a farlo anche fuori con una delle autrici del programma durante la scorsa puntata). Appena uscita dalla casa, si è lasciata andare via Instagram a uno sfogo in cui ha accusato tutti gli ex coinquilini di falsità. E stasera, siamo sicuri, dovrà rendere ragione delle sue parole.

In esclusiva nel salotto serale di Barbara D'Urso Iconize, l'ex di Tommaso Zorzi, accusato di essersi colpito in faccia da solo con un surgelato, inscenando così l'aggressione omofoba nei suoi confronti per un ritorno mediatico.