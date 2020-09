Barbara D'Urso stasera su Canale 5 con Live Non è la D'Urso: ospiti Asia Argento e la figlia Anna Lou Castoldi

Stasera su Canale 5, alle 21:30, Barbara D'Urso torna con la seconda puntata di Live - Non è la d'Urso, il programma serale della conduttrice partenopea arrivato ormai alla terza edizione.

Tanti ospiti ed esclusive e interviste ai protagonisti del momento (e davvero mai così protagonisti dell'attualità come quelli che si avvicenderanno stasera):

per la prima volta in tv Asia Argento insieme alla figlia Anna Lou Castoldi. Ci sarà anche Flavia Vento, che dopo aver affrontato Antonella Elia e Pupo venerdì sera al Grande Fratello Vip 5 - e dopo aver chiesto in diretta ad Alfonso Signorini di rientrare nella casa! - affronterà le cinque sfere dopo il clamoroso ritiro dal reality dopo un solo giorno di permanenza nella casa.

Sempre a proposito del Grande Fratello Vip 5: dopo averla mostrata nuda in diretta per errore, Barbara D'Urso mostrerà una busta choc gold che riguarda il passato della contessa Patrizia De Blanck.

Tra gli altri ospiti anche Vittorio Sgarbi.

Nella trasmissione resta centrale il ruolo del pubblico a casa - soprattutto ora che non è presente quello in studio - che potrà esprimere il "Live Sentiment" delle storie raccontate in studio attraverso l'app e il sito di Mediaset Play.