Barbara D’Urso, la RAI mostra il suo topless e lei sbotta: "A Mediaset non lo avremmo mai fatto"

Barbara D'Urso contro la RAI che l'ha mostrata, in topless, al debutto televisivo, nel bel mezzo della prima serata del primo canale. La conduttrice non ha preso bene la scelta di Techetecheté e nella sua risposta piccata ha tirato in ballo Mediaet, affermando che a Cologno Monzese una cosa del genere non sarebbe mai accaduta.

Mercoledì 30 agosto su Rai1 è andata in onda la puntata di Techetecheté dedicata ai debutti televisivi: da Fiorello a Simona Ventura a Valeria Marini. Alle 20:38 Barbara D'Urso avrà avuto un sussulto, in TV è apparso lo spezzone del suo debutto del 1978, "Carmelita" aveva 21 anni ed era in topless. La conduttrice partenopea non l'ha presa bene come si legge nell'intervista rilasciata al quotidiano La Stampa ma prima di entrare nel vivo della polemica Barbara ha voluto precisare: "Il mio esordio in Rai non è stato certo una comparsata quanto una prima serata insieme a Rita Pavone, oltre che un programma con Pippo Baudo".

Dopo questa puntualizzazione Barbara D'Urso ha sottolineato cosa le ha dato fastidio: "Ho trovato bizzarro mettere come mio esordio quello spezzone di repertorio con i miei seni al vento e senza nemmeno oscurarli come sarebbe giusto in prima serata". Nella parte finale dell'intervista Barbara si è detta orgogliosa dell'azienda dove lavora rimarcando la differenza con la RAI: "Noi a Mediaset non lo avremmo mai fatto".