Chi sono i figli di Barbara D'Urso, Giammauro ed Emanuele

Dalla relazione di Barbara D'Urso con il produttore cinematografico Mauro Berardi, durata dal 1982 al 1993, sono nati i suoi due figli: Giammauro (1986) ed Emanuele (1988). In seguito la showgirl italiana si è sposata con il ballerino Michele Carfora dal quale si è separata nel 2006 prima di divorziare nel 2008.

Il primogenito della D'Urso, Giammauro, è nato nel 1986 ed è un medico, laureato in Medicina e Chirurgia con la votazione di 110 e lode e, come le testate giornalistiche italiane hanno riportato più volte nel corso degli anni, il ragazzo è spesso impegnato in missioni umanitarie nelle zone di guerra.

Emanuele, invece, è nato nel 1988 e ha ereditato dalla celebre madre la passione per il mondo dello spettacolo per quanto concerne la sua vita professionale, anche il suo lavoro è molto diverso: il ragazzo è un fotografo che si occupa principalmente di reportage. Tra le zone che ha visitato figurano anche la Palestina, Israele e la Thailandia.

A proposito di Giammauro ed Emanuele Barbara D'Urso, durante un'intervista di Verissimo, ha dichiarato: "Dei miei figli non parlo, la loro vita deve restare tale. Diventare nonna riguarderebbe anche me è vero, ma riguarda soprattutto loro e loro sono molto discreti. Quindi non posso parlarne. Sarei una nonna super, sarei pazza di felicità se dovesse succedere un giorno."