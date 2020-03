Barbara D’Urso piange durante il discorso di Giuseppe Conte “ci abbracceremo presto” (video)

Giuseppe Conte ha commosso Barbara D'Urso. La conduttrice non è riuscita a trattenere le lacrime durante il discorso di ieri sera alla Nazione in cui Conte ha annunciato le misure adottate per combattere il Coronavirus.

Barbara D'Urso si è commossa durante il discorso del premier Giuseppe Conte. Il Governo, per combattere il Coronavirus, ieri sera alle 21:40, ha annunciato il lockdown dell'Italia, esclusi i negozi e servizi essenziali. Il Primo Ministro ha concluso il suo intervento dicendo "Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo". La conduttrice di 'Pomeriggio 5', che come molti italiani era davanti al televisore per ascoltare l'annuncio del Governo, non è riuscita a trattenere le lacrime.

Barbara ha voluto condividere le sue emozioni con i follower di Instagram "si ci abbracceremo presto - ha detto in lacrime - ci abbracceremo prestissimo, tutto andrà bene". Poi sempre nelle storie di Instagram ha scritto "Sto piangendo... forte. Sì, anche io piango. Ma ce la faremo, insieme, uniti. E andrà tutto bene".

Poco prima su Twitter aveva condiviso una serie di foto sul letto in accappatoio bianco in compagnia di un bel peluche rosso ed un libro "E anche stasera, indovinate un po': #Iorestoacasa!!! Un buon libro, il mio Orso e il lettone tutto per me" aveva scritto Barbara usando l'hashtag #tuttoandrabene.