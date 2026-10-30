Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca, amicizia finita: spuntano due retroscena

Il rapporto si sarebbe interrotto dopo alcune incomprensioni professionali e personali. Selvaggia Lucarelli ricostruisce gli episodi che avrebbero allontanato i due ex protagonisti di Ballando con le Stelle.

Il clima tra Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca è molto diverso rispetto a quello dello scorso anno, quando i due condividevano l'esperienza di Ballando con le Stelle. Quella che sembrava un'intesa consolidata tra concorrente e maestro ha lasciato spazio a una distanza sempre più evidente, fino a una presunta interruzione dei rapporti.

Alcuni dettagli sulla vicenda sono stati raccontati da Selvaggia Lucarelli, che attraverso la sua newsletter ha ricostruito alcuni passaggi che potrebbero spiegare l'allontanamento. Non si tratterebbe di un singolo litigio, ma di una serie di circostanze che, secondo la giornalista, avrebbero progressivamente compromesso il legame tra la conduttrice e il ballerino.

La questione assume un interesse particolare anche per il ritorno dei due a Ballando con le Stelle, questa volta in ruoli differenti. Barbara D'Urso siede infatti al tavolo della giuria, mentre La Rocca è tornato sulla pista come maestro di Ornella Muti. Alcune osservazioni della conduttrice sulle esibizioni del suo ex partner non sono passate inosservate, soprattutto alla luce delle indiscrezioni sul loro rapporto.

Barbara D'Urso nella giuria di Ballando con le stelle

Barbaramente e The Traitors, i due retroscena sulla rottura tra Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca

Il primo episodio ricostruito da Selvaggia Lucarelli sarebbe legato a un progetto professionale della conduttrice. In vista del suo spettacolo teatrale Barbaramente, Barbara avrebbe pensato di affidare a Pasquale La Rocca un ruolo al suo fianco, coinvolgendolo nelle coreografie e nei momenti dedicati al ballo.

Secondo questa ricostruzione, il ballerino non aveva accettato spiegando che il calendario degli appuntamenti, caratterizzato da date distanziate tra loro, non gli consentiva di organizzare serenamente gli altri lavori.

Una decisione che, stando al racconto della giornalista, avrebbe lasciato l'amaro in bocca a Barbara. Da quel momento il rapporto avrebbe cominciato a perdere la complicità che lo aveva caratterizzato in precedenza. Tra gli episodi indicati come segnali del raffreddamento ci sarebbe anche il compleanno del ballerino, fatto passare sotto silenzio dalla conduttrice.

Ornella Muti e Pasquale La Rocca

Un secondo elemento avrebbe poi contribuito ad aggravare la situazione. Questa volta al centro della vicenda ci sarebbe The Traitors, il reality al quale Pasquale La Rocca ha preso parte senza poter anticipare nulla alla conduttrice.

Barbara avrebbe appreso del suo coinvolgimento nel programma soltanto in un secondo momento, dicendosi sorpresa per non essere stata messa al corrente della novità. La mancata comunicazione, tuttavia, sarebbe dipesa da precisi obblighi contrattuali: i concorrenti del reality di Prime Video sottoscrivono un accordo di riservatezza che gli impedisce di parlare anticipatamente della partecipazione.

Nonostante la spiegazione, l'episodio ha ulteriormente deteriorato i rapporti. Nella ricostruzione della giornalista trova spazio anche un ultimo messaggio che Barbara avrebbe mandato a Pasquale, con toni particolarmente duri, questo rappresenterebbe il punto conclusivo di un'amicizia che, fino a poco tempo prima, sembrava procedere senza particolari difficoltà.

Resta dunque da capire se tra i due ci sarà spazio per un chiarimento. Per il momento, le indiscrezioni di Selvaggia Lucarelli offrono una possibile chiave di lettura delle tensioni mostrate davanti alle telecamere di Ballando con le Stelle.