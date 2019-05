Barbara D'Urso: novità su Pamela Prati nell'undicesima puntata di Live - Non è la D'Urso

Barbara D'Urso torna con l'undicesima puntata di Live - Non è la D'Urso, stasera su Canale5, con novità su Pamela Prati: ospiti Eliana Michelazzo e la mamma del bimbo spacciato per Sebastian Caltagirone.

Live - Non è la D'Urso, il programma serale di Barbara D'Urso, torna stasera su Canale5 alle 21:20 con l'undicesima puntata. Che si prospetta ancora una volta all'insegna del giallo che sta infiammando il gossip da settimane: il cosiddetto Pratiful, il matrimonio fantasma tra Pamela Prati e l'inesistente Mark Caltagirone.

Due le ospiti della serata, naturalmente legate a doppio filo al finto matrimonio di Pamela Prati, per raccontare le ultime novità. E tutto mentre la showgirl sarà ospite a sua volte di Chi l'ha visto? su Rai3. Per cercare Mark Caltagirone? Naturalmente no, ma per parlare di truffe in rete. Nonostante il direttore di rete abbia assicurato che, a differenza delle altre sue ospitate sia in RAI che a Mediaset, la Prati non percepirà alcun compenso, i fan della trasmissione non sembrano aver reagito bene alla notizia. L'ultima parola, naturalmente, spetterà agli ascolti.

Chi l'ha visto?: Pamela Prati ospite stasera su Rai3 per parlare di truffe in rete

Su Canale5 invece, insieme alla conduttrice, ci sarà Eliana Michelazzo, l'ormai ex manager di Pamela Prati, che sarà ancora in studio, dopo l'ospitata della scorsa settimana, per rispondere pubblicamente alle accuse dell'ex socia, Pamela Perricciolo, e della stessa Pamela Prati.

Non è finita qui, però, perchè sarà presente anche la mamma del bimbo spacciato per Sebastian Caltagirone, il piccolo di 10 anni (il cui vero nome non è naturalmente Sebastian Caltagirone) presentato come figlio adottivo della coppia Prati-Caltagirone. "Hanno sfruttato mio figlio e ora li denuncio" è in sintesi il pensiero della signora, che ha dichiarato di aver incontrato Pamela Prati con Milena Miconi in un bar di Roma per un finto provino al bambino. "