Barbara D'Urso e le rivelazioni di Memo Remigi: "Non ha tradito sua moglie con me"

Barbara D'Urso ha risposto a Memo Remigi che in un memoriale pubblicato da DiPiù Tv ha raccontato di aver tradito la moglie con la presentatrice di Pomeriggio 5. Molto seccata, la conduttrice ha rivelato che non si è trattato di un tradimento.

Le affermazioni di Memo Remigi al giornale DiPiù Tv hanno fatto il giro del web in pochi minuti, nel raccontare la sua vita il cantante milanese ha ricordato in particolare un episodio che non è andato giù a Barbara D'Urso. I due avrebbero avuto una relazione e secondo quanto affermato da Memo lui avrebbe tradito la moglie Lucia Russo, scomparsa lo scorso 12 gennaio 2021, proprio con la conduttrice di Pomeriggio 5: "In tanti anni di matrimonio io ho fatto anche errori clamorosi - scrive Memo - le chiamo 'scivolate' e finivano sui giornali. La più celebre fu quella con Barbara D'Urso. Lucia mi cacciò di casa, del resto che cosa avrebbe dovuto fare? Così presi un bilocale in affitto per vivere con Barbara: con lei mi sentivo un po' un papà che cercava di proteggere una giovane fanciulla bella e inesperta. Mia moglie chiese il divorzio, che arrivò nel 1983", tra Remigi e la D'Urso corrono circa 19 anni di differenza, lui oggi ne ha 82, lei 63.

La conduttrice napoletana non ha gradito le esternazioni del cantante milanese perchè non ci sta a passare per una 'rovina famiglie', anche a distanza di anni: oggi dal suo salotto televisivo ci ha tenuto a far conoscere la propria versione dei fatti. Non ha rinnegato la storia d'amore con Remigi ma ha sostenuto che all'epoca lui era separato alla moglie, sottolineando più volte che non è mai stata la sua amante.

Barbara guardando diritto nella telecamera ha detto: "Nella mia vita non ho mai avuto una relazione, né di un minuto, né di un giorno, né di 4 anni come quella volta, con un uomo che aveva una moglie che l'aspettava a casa. La moglie di questo signore a quel tempo era separata da anni, come tutti ben sanno, e aveva un altro fidanzato. Sentire 'Ho tradito mia moglie con Barbara d'Urso' mi ferisce perché sono cresciuta con il rispetto per le mogli e i mariti degli altri". La sua versione dei fatti è stata confermata da Roberto Alessi, giornalista e direttore di Novella 2000.