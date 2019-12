Barbara D'Urso, lite furiosa con Sergio Vessicchio in diretta: "Io ti faccio nera!". Lei: "Salutame a soreta"

Barbara D'Urso e Sergio Vessicchio sono stati i protagonisti di una lite furiosa. E dire che i telespettatori del Live - Non è la D'Urso sono abituati a scontri epici, ma questa volta Barbara non ci sta a farsi offendere a casa sua e chiude il collegamento con il giornalista con un lapidario "Salutame a soreta".

Sergio Vessicchio contro tutti, è stato un vero proprio show al negativo quello che ha visto il giornalista contro la padrona di casa e le ospiti del Live non è la D'Urso. Per chi non lo sapesse ricordiamo che Vessicchio è stato radiato dall'albo dei giornalisti lo scorso marzo per aver detto durante una telecronaca "È uno schifo vedere le donne che vengono a fare gli arbitri".

Sergio Vessicchio ha iniziato subito ad offendere Giampiero Mughini e Alba Parietti definendoli due macchiette, poi di Alba ha detto: "non si è mai capito che fa nella vita". Su Caterina Collovati ha tenuto a precisare che: "va in televisione solo perché è la moglie di un campione del mondo". Poi dopo essere riuscito nell'epica impresa di offendere sia Alessadra Mussolini che la Parietti dando loro del "fascista" ha iniziato a prendere di mira la conduttrice.

"Sei stata radiata anche tu dall'Ordine dei giornalisti" ha detto Sergio Vessicchio. Barbara D'Urso ha precisato di aver restituito la tessera e vinto la causa contro l'ex Presidente dell'Ordine Vincenzo Iacopino: "perché secondo lui non potevo fare interviste non essendo più iscritta all'albo", e poi continuando e puntando il dito contro Vessicchio: "Tu sei stato radiato per delle frasi sessiste e razziste". Lo scontro è continuato in maniera ancora più dura il giornalista ha accusato l'ordine di averlo cacciato solo perché: "ho espresso la mia opinione". Ma Barbara gli ha dato addosso replicando: "Offendere le donne non è un'idea. Hanno fatto benissimo a radiarti". Da questo punto in poi è un crescendo di insulti "Fai una televisione becera, che non si usa più. Con me non la spunti, io ti metto ko. Non la spunti nonostante questo teatrino. Io ti faccio nera!" urla Vessicchio, ma 'Carmelita' non ci sta, è casa sua e le regole le detta lei, l'ultima parola deve essere la sua "Siccome la mia televisione non si porta più come i tuoi capelli, tu nella mia televisione non ci stai. Salutam a soreta" e così interrompe il collegamento mandando in visibilio i suoi fan.