Barbara D'Urso lascia Mediaset per Sky?

Barbara D'Urso potrebbe dire addio a Mediaset e lasciare l'emittente di Cologno Monzese per approdare a Sky. L'ipotesi, che fino a un anno fa sembrava impossibile, potrebbe diventare realtà: secondo Novella 2000 la TV satellitare vorrebbe affidare alla conduttrice partenopea alcuni programmi su TV 8.

Barbara D'Urso quest'anno ha visto ridursi drasticamente le ore di trasmissioni, la conduttrice partenopea è stata detronizzata come regina della domenica di Canale 5 e la sua striscia quotidiana, Pomeriggio 5, ha visto ridursi il numero di ore. Tutto questo perché, secondo Piersilvio Berlusconi, "il tipo di infotaiment a 360 gradi, che va dalla cronaca alla politica al gossip proposto dalla D'Urso non fa più presa sul pubblico".

Fatte queste premesse, è probabile che 'Carmelita', da sempre fedelissima di Mediaset, abbia iniziato a guardarsi intorno e valutare le proposte di altri imprenditori televisivi. Secondo quando riportato da Novella 2000, a Barbara D'Urso sarebbero arrivate offerte da Sky: "Mormorii insidiosi in quel di Cologno Monzese, dove la tensione starebbe salendo al pensiero che Sky riesca a convincere Barbara d'Urso a lasciare Mediaset. Fonti interne all'azienda ci riferiscono che da qualche tempo la conduttrice subirebbe la corte della società fondata da Rupert Murdoch", si legge sul settimanale. Sky affiderebbe a Barbara D'Urso la conduzione di uno o più programmi da mandare in onda su TV8, quindi in chiaro, secondo i rumors riportati sulle colonne del settimanale si tratterebbe di "un programma diverso da Pomeriggio Cinque ma comunque nelle sue corde e sempre in chiaro, su Tv8".

Barbara D'Urso potrebbe quindi cambiare aria, soprattutto se dovesse percepire che i vertici Mediaset non credono più nella sua capacità comunicativa. La conduttrice a fine stagione sarà pronta a tirare le somme e, pensando di non essere più la benvenuta a Mediaset, potrebbe salutare ed emigrare verso TV8.