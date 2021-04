Barbara D’Urso in trattative con la RAI e pronta a lasciare Mediaset?

L'anno prossimo potremmo vedere Barbara D'Urso alla RAI? Lo scenario, che avrebbe del clamoroso, è stato prospettato dal solito Dagospia: secondo il portale di Roberto D'Agostino 'Carmelita' potrebbe lasciare Mediaset, delusa dalla chiusura anticipata di Live - Non è la D'Urso, avrebbe avviato una trattativa con viale Mazzini.

I malumori in casa Mediaset sono ormai all'ordine del giorno, da settimane si parla di una guerra in atto tra Maria De Filippi e Barbara D'Urso. La conduttrice di Amici, secondo alcune indiscrezioni, non vuole che i protagonisti delle sue trasmissioni siano ospiti della conduttrice partenopea. Ultimo atto di questa faida è stato il duro comunicato della Fascino contro "la tardiva precisazione" del Live - Non è la D'Urso dopo le dichiarazioni di Pietro Delle Piane, che in quella sede disse di avere recitato un ruolo a Temptation Island.

Secondo le indiscrezioni di Dagospia, Barbara D'Urso per la prima volta starebbe prendendo in seria considerazione l'idea di lasciare Mediaset e starebbe ascoltando le proposte della Rai. Il portale sostiene che contro Barbara sia in atto una campagna da parte di una triplice alleanza composta da Alfonso Signorini, Maurizio Costanzo e Maria De Filippi. Nell'articolo di Dagospia si legge che "Il triplex Signorini-De Filippi-Costanzo, l'altra metà di Mediaset, da anni sognerebbe di gettare Carmelita nell'olio bollente come un sofficino Findus". Un'immagine colorita che, se corrispondesse a verità, renderebbe l'idea del difficile momento che sta vivendo Barbara D'Urso all'interno dell'azienda di Cologno Monzese.