Barbara D'Urso: la foto con Lamberto Sposini emoziona i fan "Vi ama tutti"

Barbara D'Urso e Lamberto Sposini sono legati da una forte amicizia e per questo la conduttrice napoletana ha voluto sorprendere i suoi fan pubblicando una foto su Instagram con il giornalista colpito da un ictus circa dieci anni fa. 'Vi saluta e vi ama tutti', ha scritto la D'Urso.

Lamberto Sposini manca dal piccolo schermo ormai da dieci anni, era il 29 aprile 2011 quando il giornalista fu colpito da un ictus seguito da emorragia cerebrale mentre si preparava a presentare una nuova puntata de La Vita in Diretta. Il pomeriggio di Sposini doveva essere dedicato allo speciale incentrato sul matrimonio tra il principe William e Kate Middleton ma si trasformò in una corsa al Policlinico Gemelli, dove fu sottoposto a un intervento chirurgico per la riduzione dell'emorragia.

Da quel giorno Lamberto è lontano dal piccolo schermo e tra gli amici che gli sono stati vicino in questo lungo periodo dedicato alla riabilitazione c'è Barbara D'Urso. La conduttrice napoletana va spesso a trovare Sposini per sincerarsi di persona del suo stato di salute e ieri ha voluto fare una sorpresa a tutti suoi fan pubblicando un selfie con il giornalista. Nella foto si vede Barbara accarezzare il volto di Lamberto Sposini, mentre nella didascalia che accompagna la foto si legge "Vi saluta e vi ama tutta #amicizia".

Sono numerosi i commenti dei follower di Barbara che non hanno dimenticato la classe e la signorilità di Sposini, nei commenti che accompagnano il post si legge: "Un abbraccio grande" e "di una bellezza Lamberto, un vero signore... Ti auguro ogni bene" e ancora "Che uomo. Sempre bellissimo e un sorriso dolce".