Barbara D’Urso dimentica il flirt con Vasco Rossi, Mara Venier: "Fai finta di non ricordarti"

A Domenica In, Mara Venier ha ricordato un presunto flirt degli anni Ottanta tra Barbara D'Urso e Vasco Rossi, punzecchiando la conduttrice dopo la sua mancata risposta sulla vecchia frequentazione.

Un retroscena sentimentale degli anni Ottanta riaccende la curiosità su Barbara D'Urso. Durante l'intervista a Domenica In, Mara Venier ha stuzzicato la conduttrice ricordando un presunto flirt con Vasco Rossi. Di fronte alla domanda sul passato, Barbara non ha risposto direttamente e la padrona di casa ha rilanciato con una battuta destinata a sorprendere il pubblico.

Dopo un lungo periodo lontano dalla televisione generalista, segnato dall'addio a Mediaset e dalla fine di Pomeriggio 5, Barbara D'Urso è tornata sotto i riflettori grazie a Milly Carlucci. Dopo aver partecipato come concorrente a Ballando con le Stelle nella scorsa stagione, quest'anno è stata scelta come giurata del programma, prendendo il posto di Selvaggia Lucarelli.

Barbara D'Urso sul cachet di Ballando con le Stelle: "La ricchezza è un'altra cosa"

Il suo arrivo nella giuria di Ballando con le Stelle è stato accompagnato da numerose indiscrezioni. A infastidire particolarmente la conduttrice sono state le voci su presunte richieste di alberghi di lusso, camerini attrezzati e un cachet molto elevato per accettare il ruolo.

Interpellata da Mara Venier, Barbara D'Urso ha chiarito la propria posizione, respingendo le ricostruzioni che l'hanno dipinta come una diva dalle pretese eccessive.

Barbara D’Urso e Mara Venier a Domenica In

"Io vivo bene e faccio vivere bene chi mi sta vicino, ma la ricchezza è un'altra cosa e non mi interessa", ha dichiarato la conduttrice.

Poi ha ribadito quale sia il suo obiettivo principale dopo il lungo periodo lontano dal piccolo schermo: "Io voglio solo tornare a fare il mio lavoro, che è quello che fai tu ed è quello che io ho fatto per tanto tempo".

Parole che riportano al centro il desiderio di Barbara D'Urso di tornare stabilmente alla conduzione, dopo anni trascorsi al timone di programmi di successo e una separazione professionale da Mediaset che ha segnato profondamente la sua carriera.

Barbara D'Urso e la vita sentimentale: "Rimorchio ancora un sacco"

Nel corso dell'intervista, Mara Venier ha affrontato anche il tema della vita sentimentale di Barbara D'Urso. La conduttrice, che vive a Milano insieme alla sua migliore amica Angelica, ha parlato della propria quotidianità, della famiglia, della madre e delle nipotine, senza nascondere di essere attualmente single.

Quando Mara Venier le ha chiesto se questa situazione dipendesse da una maggiore selettività nella scelta di un partner oppure dall'età, la risposta di Barbara non si è fatta attendere.

"Macché, si rallenta! Io rimorchio ancora un sacco, come si dice a Roma, attizzo. Il problema è che non mi piace nessuno a quel punto", ha raccontato con ironia, lasciando intendere che non le manchino le occasioni, ma che trovare la persona giusta sia un'altra questione.

Una risposta che ha dato vita a uno dei momenti più divertenti dell'intervista, mostrando ancora una volta il carattere diretto e autoironico della conduttrice.

Il flirt con Vasco Rossi, il retroscena svelato da Mara Venier a Domenica In

A rendere ancora più vivace la chiacchierata è stato un filmato dedicato a un flirt del passato di Barbara d'Urso, risalente agli anni Ottanta. Mara Venier ha provato a stuzzicare l'ospite chiedendole se ricordasse quella frequentazione del 1980. Barbara, però, non ha dato una risposta diretta, lasciando spazio alla curiosità della conduttrice di Rai 1.

A quel punto, Mara ha svelato il nome che si nascondeva dietro quel vecchio flirt: "Era Vasco Rossi! Fai finta di non ricordarti di Vasco, dai".

Tra il ritorno in televisione con Ballando con le Stelle, la voglia di riprendere in mano la propria carriera e le battute sulla vita sentimentale, Barbara D'Urso si è raccontata senza rinunciare alla sua consueta schiettezza.