Barbara D’Urso caccia Taylor Mega da Live - Non è la D'Urso: “Meglio se non torni nelle mie trasmissioni"

Barbara D'Urso ha cacciato Taylor Mega da Live - Non è la D'Urso per via di una foto e di un dito medio all'indirizzo delle forze dell'ordine, ma l'influencer accusa: 'La verità è un'altra'.

Barbara D'Urso caccia Taylor Mega da Live - Non è la D'Urso: è successo anche questo ieri sera in diretta su Canale 5, che la conduttrice partenopea abbia interdetto l'ingresso nelle sue trasmissioni all'influencer per il futuro. La verità però, come Taylor Mega ha accusato via social, sarebbe un'altra.

Barbara D'Urso con il suo Live - Non è la D'Urso torna a deliziare i suoi fan dopo la lunga pausa natalizia, e chi si aspettativa un inizio con il botto non è stato deluso. L'influencer Taylor Mega è stata invitata ad una diretta video per annunciare che mancherà dal piccolo schermo per un po' di tempo perché impegnata in altri progetti professionali.

Per nulla scioccata da questa notizia, Barbara D'Urso ha preso la parola non per salutarla ma per redarguirla ed allontanarla dalla trasmissione.

La nostra 'Carmelita' si è rivolta a Taylor Mega in maniera seccata dicendole che ha saputo che gira una sua foto in cui mostra il dito medio alle Forze dell'ordine, per far poi partire l'affondo: "è meglio che per il momento non appari nelle mie trasmissioni perché se fosse vero non ti vorrei più nei miei programmi". Dal bastone la conduttrice è passata ad una finta carota: "ma siccome penso che non sia vero, solamente una persona stupida può aver fatto una cosa del genere, mentre ti ritengo intelligente, quindi non l'avrai fatto". L'influencer ha provato a dare una risposta ma la D'Urso ha chiuso bruscamente il collegamento con un: "buona fortuna".

Taylor Mega però è partita al contrattacco su Instagram: "E' un mese che mi rompono il ca..o di andare in tv e io non ci voglio andare perché sto lavorando ad altri progetti, oggi mi chiamano e mi dicono 'vieni e fai la dichiarazione che per un po' non vai in tv. Ero io che avevo detto che non ci volevo venire perché mi volevo prendere un periodo di pausa e concentrarmi su altre cose, anche perché non sono presa in considerazione per come vorrei essere presa e oggi mi è stata ribaltata la cosa così_". Ha poi attaccato Mediaset e gli autori delle trasmissioni minacciando di pubblicare le loro conversazioni private: "non so se pubblicare le conversazioni con gli autori, adesso me ne sbatto le pal.. e parlo perché è allucinante questa presa di posizione di Mediaset nei miei confronti, non ho parole".