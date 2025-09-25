Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle: "Non sono qui per i soldi, voglio solo ripartire con umiltà"

Sabato 27 settembre 2025 inizia su Rai 1 la nuova stagione di Ballando con le Stelle, il talent show condotto da Milly Carlucci che festeggia la sua 20esima edizione. Tra le concorrenti più attese c'è Barbara D'Urso, protagonista assoluta della conferenza stampa di presentazione del programma.

Una scelta di coraggio e umiltà

Prima di calcare la pista da ballo, Barbara ha voluto sottolineare che la sua partecipazione rappresenta un atto di coraggio e di umiltà. "La mia partecipazione a Ballando con le Stelle non è un ripiego, io sono orgogliosa di essere qua. Psicologicamente è difficile: sono stata abituata a gestire situazioni, a condurre, decidere, scegliere"

"Sono abituata a essere la Milly Carlucci di un programma. Entrare in un posto dove sono gestita, dove gli altri decidono per me e dovermi affidare alle altre persone, a Milly in primis, è stato difficile per me, ma anche coraggioso. Dopo quasi 50 anni di carriera ci vuole una dose di umiltà".

Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca

La sfida e le paure della pista da ballo

La conduttrice ha poi parlato delle difficoltà legate al ballo, spiegando come si senta sotto pressione nonostante l'entusiasmo: "Ho voglia di giocare e divertirmi ma al momento sono atterrita. Tutti pensano che io sappia ballare, anche Pasquale La Rocca (il suo ballerino, ndr), ma quando ho fatto la prima lezione mi ha dato ragione. Psicologicamente è stata una scelta difficile da prendere, ma sono felice di averla presa. E l'ho fatto per vari motivi, uno di questi è ripartire".

Il ritorno al pubblico dopo due anni

Il ritorno sul piccolo schermo per Barbara D'Urso significa anche ricongiungersi con il suo pubblico dopo un'assenza di due anni. "Scegliere un posto come questo, la trasmissione del sabato sera di Rai 1 da vent'anni, mi scalda il cuore. Io riparto da qui con amore, entusiasmo e paura e con la possibilità di incontrare di nuovo il pubblico dal quale mi sono staccata due anni fa, per vari motivi".

Cadute, silenzi e la rinascita di Barbara D'Urso

Nella conferenza stampa non sono mancati i riferimenti alle difficoltà personali e professionali, che per Barbara diventano oggi uno stimolo a rinascere: "sono caduta e mi hanno fatta cadere, questo succede nel lavoro, in amore e in tutto. Sono stata zitta e ferma per un bel po'. Ora riparto con coraggio e magari farò capire agli altri che non sono quella che pensano".

Barbara D'Urso a Ballando con le stelle

La verità sul cachet a Ballando con le Stelle

La conduttrice ha voluto anche chiarire le indiscrezioni circolate sul presunto cachet milionario della sua partecipazione, si era ipotizzato anche un contributo personale di Milly Carlucci. "Si è parlato di un cachet astronomico, facendo passare che io sono qui perché prendo tanti soldi. Questo è molto lontano dalla realtà. Ho accettato, come tutti gli altri, il cachet che mi è stato proposto. Sono qui per la voglia di mettermi in gioco e non per altri motivi".

L'allontanamento da Mediaset

Infine, Barbara ha affrontato con cautela il tema del suo addio a Mediaset, ribadendo di voler guardare avanti. "Vorrei evitare di parlare del passato. Le vere motivazioni usciranno fuori un giorno, non adesso. Per anni ho seguito quello che l'azienda per cui ho lavorato per tantissimi anni mi chiedeva".

"C'era un lavoro di squadra totale. A Ballando sarò me stessa, la Rai e il programma mi chiedono di ballare - ha concluso - lì avevo una corazza, dovevo interpretare quel ruolo, che mi andava bene. Sulla pista da ballo uscirò fuori in un altro modo, forse peggiore non so. Ma sicuramente diverso".