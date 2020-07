Barbara Chichiarelli: "Mi piacerebbe unire il mio lavoro con la politica"

Abbiamo ospitato, tra i nostri vari ospiti all'Ultrapop Festival, anche Barbara Chichiarelli, vista recentemente in Favolacce, la quale ci ha raccontato una sua idea che la vede come regista e il suo "sogno" di poter, un giorno, magari cambiare qualcosa col suo lavoro.

Berlino 2020: Barbara Chichiarelli sul red carpet di Favolacce

"A me piacerebbe connubiare il mio lavoro con la politica" - ha raccontato Chichiarelli sul nostro canale Twitch di Movieplayer - "nel senso più stretto del termine "politica", ovvero, mi piacerebbe poter dire la mia e magari, con la popolarità, poter cambiare qualcosa in meglio. Mi piacerebbe avere un'eco così grande, da poter passare alcuni messaggi. D'altronde anche noi attori facciamo questo, no? Passiamo messaggi al nostro pubblico, siamo veicoli di emozioni."

"Mi piacerebbe, anche per questo, poter passare alla regia e lavorare a un progetto come regista e non come attrice" - ha continuato Chichiarelli - "c'è in campo un'idea con una regia a due mani e mi piacerebbe lavorare su una sceneggiatura piena di dialoghi. Un ruolo importante lo riserverei alle donne, queste donne attrici che nel mondo del cinema italiano contemporaneo, le vedi soltanto di una certa età. È un dato di fatto, le donne tra i 60 e gli 80 anni, è difficile trovarle al cinema, se non con ruoli secondari. Nel mio progetto ci saranno svariati personaggi femminili e a loro dedicherei generosi monologhi."