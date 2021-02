Barb and Star Go to Vista Del Mar: Jamie Dornan e la guerra per strappare la t-shirt in una scena hot

Jamie Dornan ha parlato della scena vista nel trailer di Barb e Star Go a Vista Del Mar, in cui si strappa la t-shirt di dosso, rivelando che non è stato semplice come sembra.

Nella commedia Barb and Star Go to Vista Del Mar, Jamie Dornan interpreta l'interesse sentimentale delle protagoniste Kristen Wiig e Annie Mumolo che, in una scena hot, si strappa la t-shirt da dosso con una naturalezza che ha svelato non essere proprio la stessa sul set.

Jamie Dornan interpreta il ruolo di Edgar Paget, l'uomo di cui sia Star che Barb sono innamorate nella commedia diretta da Josh Greenbaum. Il suo personaggio è apparso in un frame del trailer che tutti ormai ricordano, in cui lo vediamo mentre si strappa la t-shirt in spiaggia. In un'intervista con Vulture, Jamie Dornan ha commentato quella particolare sequenza raccontando di com'è stata realizzarla:

"È stato un po' imbarazzante perché per la metà del tempo non riuscivo a strapparla! Ho chiesto a chi si occupava dei costumi di fare un taglio in alto in modo che potessi strapparla con più facilità. Purtroppo però la prima volta cercavo di farlo sembrando anche patetico, per fortuna poi gli altri ciak sono andati meglio."

Jamie Dornan, noto per i suoi ruoli in Cinquanta Sfumature di Grigio e The Fall, in Barb and Star Go to Vista Del Mar offrirà un'inedita versione comica di sé. Nel film, Kristen Wiig ed Annie Mumolo interpretano due migliori amiche e coinquiline che decidono di lasciare la loro sonnacchiosa cittadina del Midwest per la prima volta per una vacanza selvaggia al sole e al mare. Purtroppo il loro percorso si intreccia ai minacciosi piani di un pericolo villain.

Nel cast anche Damon Wayans Jr., Fortune Feimster, Wendi McLendon-Covey, Rose Abdoo, Vanessa Bayer, Phyllis Smith e Kwame Patterson.